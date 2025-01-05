換機潮來了 手機鏈來電

智慧手機市場經歷二、三年來低迷，在人工智慧（AI）助攻下，可望迎來換機潮。2025年剛開春，等不及世界行動通訊大會（MWC）揭幕，三星、小米、Realme將在元月搶先發表新機，預料在AI功能加持下，可望帶動手機鏈包括台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等股價表現。

據外電報導，三星Galaxy S25系列可望22日亮相，最快2月初開賣，將推Galaxy S25、S25+與S25 Ultra。

分析師指出，非蘋陣營中Google持續精進生成式AI- Gemini的功能，也讓Android手機可以享有Gemini帶來便利，或是在Gemini的基礎上加入自家優化的AI服務。去年三星首推Galaxy AI，今年在S25系列可望推出進階版Galaxy AI，或是附贈Google Gemini Advanced服務訂閱。

小米旗下紅米品牌REDMI ，2日先在中國大陸發表5G手機REDMI Turbo 4，除採用聯發科最新發表的天璣8400-Ultra，並導入增壓耐寒晶片，確保在低溫環境下也能維持高充電速率。這款手機預料在國際市場將以POCO X7 Pro型號在海外推出。realme 14 Pro系列，也傳出將在本月發表，爭食紅包商機。