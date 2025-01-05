換機潮來了 手機鏈來電
智慧手機市場經歷二、三年來低迷，在人工智慧（AI）助攻下，可望迎來換機潮。2025年剛開春，等不及世界行動通訊大會（MWC）揭幕，三星、小米、Realme將在元月搶先發表新機，預料在AI功能加持下，可望帶動手機鏈包括台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等股價表現。
據外電報導，三星Galaxy S25系列可望22日亮相，最快2月初開賣，將推Galaxy S25、S25+與S25 Ultra。
分析師指出，非蘋陣營中Google持續精進生成式AI- Gemini的功能，也讓Android手機可以享有Gemini帶來便利，或是在Gemini的基礎上加入自家優化的AI服務。去年三星首推Galaxy AI，今年在S25系列可望推出進階版Galaxy AI，或是附贈Google Gemini Advanced服務訂閱。
小米旗下紅米品牌REDMI ，2日先在中國大陸發表5G手機REDMI Turbo 4，除採用聯發科最新發表的天璣8400-Ultra，並導入增壓耐寒晶片，確保在低溫環境下也能維持高充電速率。這款手機預料在國際市場將以POCO X7 Pro型號在海外推出。realme 14 Pro系列，也傳出將在本月發表，爭食紅包商機。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言