CES 7日開展 輝達執行長黃仁勳將談AI及車用、機器人

全球消費性電子業盛會「2025美國消費性電子展（CES 2025）」將於當地時間元月7日至10日登場，吸引來自全球150個國家、超過4,300家科技公司參展，聚焦AI、先進車用等科技應用場景，輝達執行長黃仁勳將發表專題演講，最受市場矚目。

CES被視作科技圈年度風向球，此次CES展主題為「連結、解決、發現與潛入」，今年最大亮點為AI與機器人，車用電子仍是亮點之一。

黃仁勳將於拉斯維加斯當地時間7日發表開幕主題演講，市場預料將會宣布全新GeForce RTX 50系列GPU及AI相關運算產品，及車用、機器人相關技術最新進度；同時，黃仁勳也將與韓國SK海力士集團社長崔海源視訊對談，聚焦HBM最新發展。

CES展相關重點 圖／經濟日報提供

英特爾將於拉斯維加斯當地時間6日上午開啟演講「英特爾驅動主題演講：AI內部新時代」（Intel-Driven Keynote:AI Inside for a New Era），由新任聯合執行長Michelle Johnston Holthaus與客戶運算集團高級副總裁Jim Johnson聯手主持。

外界預計，英特爾演講內容可能將以AI為核心，並發布Arrow Lake-H和HX系列處理器，延續過去Raptor Lake行動版的發展趨勢。

英特爾汽車業務副總裁Jack Weast也將於8日發表演說，聚焦AI如何重塑汽車產業的未來，介紹英特爾為新一代智慧化、軟體定義汽車而打造的整車解決方案。

台廠聚焦當紅AI相關應用，包括廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達、技嘉、所羅門、威剛、群創、友達等九家台灣科技大廠，共11位董總將親自率隊跨海出擊搶單，為2025年業績點火。

隨著輝達有望發表最新RTX50系列產品，除了超微、英特爾外，鴻海、華碩、聯發科、義隆、瑞昱等台廠也將參與盛會，衝刺業績。

新產品方面，在三大晶片廠發表新品後，預計華碩也將推出全新支援的板卡產品，同時，宏碁與華碩也將針對新世代晶片，推出相應的消費性及電競筆電。

微星將在CES展中推出最新的充電樁軟硬體解決方案，包括全新80kW直流快速充電樁、旅行充電樁MSI EZgo、MSI eConnect能源管理系統（EMS）等，展示在綠能技術與充電體驗上的最新突破。

技嘉則將在CES中，展示從雲端到地端最頂尖的運算技術及全新的個人電腦產品，例如搭載最新AMD Instinct MI300系列、Intel Gaud 3 AI加速器與NVIDIA HGX 超級晶片的AI伺服器，現場亦會展出令業界趨之若鶩的地表最強GB200 NVL72。