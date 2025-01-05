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川普新科技政策 CES展關注

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

川普2.0時代即將來臨，川普從第一任任期開始，就對國家安全、科技監管議題相當重視，預料第二任任期，將提出更多技術規範。專家認為，川普新政對新創企業、科技創新都會帶來影響，預料今年CES也會有不少論壇聚焦討論川普2.0時代的科技新政策方向。

從科技政策面來看，川普首任任期就對國家安全相當重視，其中一項重點就是「乾淨網路」，這也是為什麼川普一點○時代，大動作禁止美國企業使用中國大陸電信設備，並透過寬頻基礎建設（BEAD）計畫，補助美國本土企業汰換掉華為設備。

川普2.0時代，乾淨網路政策預料將延續下去，不過，部分資源將轉向低軌衛星網路；此外，「乾淨網路」計畫將可能升級為國際「乾淨標準」倡議，不只美國本土實施這項計畫，美國也會希望盟友一起參與相關技術標準制定，深化供應鏈合作。

資策會MIC資深產業顧問林柏齊表示，川普除會持續實施BEAD計畫，他對未來城市、新科技都相當感興趣，可能會推動空中交通或自駕車技術的發展與規範。

在科技監管方面，林柏齊認為，川普勢必會重視美國的關鍵新興科技（C&ET）清單，嚴格審視科技標準制定，尤其是資訊與通訊、AI（人工智慧）、先進材料、機器人、量子運算等領域，企業研發過程的關鍵技術取得可能面臨更多審查。

川普2.0時代對科技可能會有更多新政策、規範，工研院產科國際所副組長董鍾明認為，這不只對美國本土境內新創企業，甚至科技創新都帶來影響，尤其川普對國際人才的規範將對美國本土白領、藍領帶來影響。

外界普遍預料，川普上任後將嚴格控管移民，「其實美國很多成功的商人都是移民。」董鍾明表示，不管是美國本土企業家或新創業者，很多都是移民，如果移民政策愈趨嚴格，到底對美國未來科技產業發展帶來多大影響，頗受關注。

今年CES主軸雖仍聚焦「AI再進化」，一時之間，外界都還聚焦在新科技趨勢發展進程；不過，董鍾明認為，CES主辦單位CTA（美國電子消費品科技協會）舉辦的論壇上，也會有不少講者談到相關議題，外界也將關注川普2.0時代所帶來的科技變化。

川普 美國

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