CES展 首辦量子電腦論壇

二○二五CES（美國消費電子展）美西時間一月七日登場，外界聚焦AI（人工智慧）技術的再進化、智慧汽車生態鏈，輝達執行長黃仁勳的主題演講內容成為外界矚目焦點；不過，比起AI，量子電腦新技術更首度提上CES研討進程，當新科技用電量愈來愈大，傳統能源已難以負荷時，能源轉型也成為今年CES另外一項關注焦點。

CES主辦單位CTA（美國電子消費品科技協會）點出今年展覽三大重點，分別是AI、智慧健康以及電動車生態系，參展廠商來自全球五十一個，特別的是，今年CES首度迎來富智康（FIH）、德國漢高、美國汽車商Scout Motors等汽車生態鏈，一同展出全新技術。

隨著AI技術不斷再進化，量子電腦技術也有望因此出現更進一步的新突破，CTA副總裁暨展覽總監John Kelley表示，今年CES將首度舉行量子世界論壇，來探討未來的商業應用；此外，當新興科技不斷往前，所需要的電力也將愈來愈多，與此同時，能源轉型如何跟上腳步，也成為外界的關注焦點之一。

今年CES展覽主題是「DIVE IN」（一探究竟），工研院產科國際所副組長董鍾明解析，今年CES展覽焦點仍聚焦在AI，但與去年相較已有兩層完全不同的意涵，「首先，產品端導入AI功能的深度會更深，第二個就是給予消費者更強烈的感受。」去年CES展上，許多家電產品如烤箱等，都已號稱導入AI，但發揮效用有限，今年將更深一層探究AI效用，從筆電到家電，都可看到AI深入其中。

從消費者端來看，是AI深入各項3C、家電產品；而從研發端來看，董鍾明認為，AI所帶出來的趨勢是AI晶片高速運算時代的來臨。AI的高速運算，也意味著量子電腦的新時代即將來臨。

量子電腦目前已可運用在三領域，分別是量子電腦、量子通訊及量子感測。

目前，量子電腦高效能運算已在金融、化學、材料、物流等領域發揮重要作用，隨著量子電腦硬體發展逐步成熟，商業解決方案也已逐步進入研發階段，市場預期，二○三○年代初期，將會陸續出現相當強大的商業應用方案。

除了AI技術的再升級之外，AI如何運用在智慧車輛領域，也廣受重視。有趣的是，過去的CES大部分都在展出先進智慧車輛設計，而今年，智慧汽車生態系中的製造端，也有不少廠商參展。過去，很少參展的鴻海，今年也由旗下富智康（FIH）副總經理郭文義領軍，首度挺進CES，展出車用電子解決方案。