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美國終結網路中立規則 學者：強化網路競爭並限縮行政權

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為美國上訴法院官網截圖

美國聯邦上訴法院在2024年1月2日裁定聯邦通訊委員會（FCC）規定的「網路中立規則」（Net Neutrality Rule）超出法律授予的裁量權。此一裁定等同於宣布網路中立規則立即失效。

政治大學法律系副教授廖元豪表示，美國FCC訂定的網路中立規則，是指提供寬頻網路服務的電信公司以及有線電視業者，不可以針對不同的業者、使用者，提供不同的網速、品質、價格。舉例來說，網路業者不可以特意讓Netflix 享受比Disney+更快的網速或是更便宜的價格。

廖元豪表示，多年以來台灣的消費者團體、網路內容業者、平臺、搜尋引擎，都支持網路中立規則；而電信業者和有線電視業者，則強烈反對。因為後者認為這種管制，是把網路服務當成如電話、公共運輸業的「公用事業」。這樣對他們限制很多，而且還可以由政府來限定價格。

網路中立規則是在歐巴馬總統時期的FCC所訂定，川普第一任總統任內把它廢掉，拜登總統任內又復活。現在則是司法體系廢掉網路中立規則。

廖元豪說，網路中立規則這個議題，從他在美國讀書到剛回國教通訊傳播法都是爭點。現在由美國的法院畫下了句點。

美國聯邦上訴法院的這個判決，是因為2024年美國聯邦最高法院在Loper Bright Enterprises v. Raimondo一案，將美國原本「法院順從行政解釋法律」的立場，改成「法院完全自行判斷行政機關解釋的合法性」。廖元豪副教授指出，這跟我國的釋字407, 530相同。正因為美國聯邦最高法院的立場改變，所以上訴法院認定FCC在法律沒有規定的情況下，自行把網路定位為公用事業已經逾越法律授權範圍。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，美國廢除網路中立規則，對包括我們在內的許多國家都有示範效果，將會對網路時代的產業競爭帶來巨大衝擊，強化市場的議價與競爭機制。

賴祥蔚說，同樣值得注意的還有一個重點，美國聯邦最高法院與聯邦上訴法院的這一連串裁決，都強化了憲政主義的思維，很值得我們參考，這也是台灣的憲法學大師胡佛生前一再強調的，按照憲政主義，政府的行政裁量權要受到限制，一定要有法律的明確授權，不能自行擴張行政權力。

聚傳媒

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