NCC：台灣5G用戶數突破千萬大關 滲透率達3成

5G自2020年6月底開台，根據NCC統計，5G用戶數去年11月底突破千萬大關，達1000.7萬，換算5G滲透率為33.7%，代表全台1/3行動通訊用戶已經升級至5G；其中，中華電信穩坐市占冠軍。

根據NCC統計，目前全台共約2969萬行動通訊用戶數，其中，5G用戶數去年11月底突破千萬，達1000.7萬，換算5G滲透率為33.7%。

分析三大電信5G戶數市占情形，中華電信、台灣大哥大和遠傳電信的5G用戶數分別為388.4萬、313萬和299.2萬，市占率各是38.8%、31.3%和29.9%，中華電信位居首位。

全台4G戶數方面，去年10月首度跌破2000萬，最新統計已降至1968.5萬，但仍較5G用戶數多出967.8萬，約為5G的1.97倍。

攤開2024年1月至11月數據，5G用戶數成長高峰在5月，當月新增用戶數達到18.2萬，推估是因台灣3G服務於6月底關閉、新加坡無框行動在7月退出台灣；蘋果iPhone 16系列9月上市後，也帶動9、10、11月新增用戶數超過16萬。

5G戶數增加也會推動電信業行動通訊每戶平均收入（ARPU），根據NCC發布2024年第3季行動通訊市場統計資訊，以ARPU來看，行動通訊ARPU為新台幣478.7元，較前一季增加1.5元。

至於國內整體行動通訊市場去年第3季營收為427.2億元，較前一季增加2.1億元，其中，月租費收入為365.1億元，占比最高。