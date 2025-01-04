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廣運在手訂單65億元 3月參加GTC大會 展現AI系統整合能力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣運集團今日舉行集團尾牙聯歡餐會，決策團隊舉杯感謝員工辛勞並期許今年仍有強勁成長表現。記者簡永祥/攝影
廣運集團今日舉行集團尾牙聯歡餐會，決策團隊舉杯感謝員工辛勞並期許今年仍有強勁成長表現。記者簡永祥/攝影

廣運（6125）總經理柯智鈞在出席集團尾牙聯歡餐會前受訪表示，今年營運展望審慎樂觀，在手訂單達65億元，訂單能見度達2026年。他並透露，廣運與集團成員金運科技今年3月將參加輝達（NVIDIA）的GTC技術大會，展示廣運導入輝達Omniverse平台在自動化製造、自動化物流、人型機器人等各項場域應用技術。

柯智鈞說，廣運今年和明年可望有30億元公共工程業績入帳，包含桃機第3航廈行李輸送系統、國家圖書館和郵局物流轉運中心等標案。民間工程部分則有超過20億元規模。

廣運去年前11月累計營收為24.65億元，年減53.07%。

柯智鈞表示，廣運是輝達系統整合（SIP）夥伴，藉由輝達的Omniverse平台，加速優化客戶方案，並利用客戶場域衍生更佳方案，最終達到整合軟體、韌體和硬體目標，目前已導入部分工程案。

他舉桃機第3航廈行李輸送系統為例，就透過AI建模、行李追蹤系統，讓未來旅客從預辦登機、到行李輸送到從上下飛機，再到取得行李的時 間大幅縮短，並減少後續客訴問題。

他強調，廣運集團已將運用自家或客戶場域所建立AI軟硬體及韌體解決方案，分別應用在自動化製造、自動化物流及人型機器人等應用，今年3月將前往美國參加輝達GTC大會，與集團旗下的金運科技，一同前往展示相關AI平台及散熱解決方案。

廣運集團謝明凱受訪時說，今年是充滿機會與挑戰的一年，集團碳化矽（SiC）廠盛新材料科技發展8吋SiC晶圓，已送樣日本及韓國客戶認證，預計下半年出貨。今年將登錄興櫃交易，明年以科技類股上市。

謝明凱表示，廣運旗下的熱傳事業併入集團成員金運科技，目前已打進台灣、東南亞、日本及美國資料中心市場，未來將朝向上市櫃目標邁進。

金運營運長郭丁賀說，熱傳業務已從過去銷售設備模式，轉向整合散熱設備及服務發展，提供數據中心整體解決方案，已連續四個月獲利，並也陸續接獲來自日本數據中心等多家用戶訂單，規畫平鎮新廠3月開始裝機、6月啟用，因應客戶強勁需求。

代工業務方面，郭丁賀表示，金運已逐步擴展美國等國外客戶，並朝整體解決方案發展，12月營運已單月轉虧為盈。

廣運集團旗下太陽能廠太極能源指出，因美國對越南初判課徵約57%的雙反（反傾銷、反補貼）稅率，今年將是非常嚴峻的一年，將進行轉型，透過轉投資永暘光學跨足隱形眼鏡等領域。

廣運 美國 輝達

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