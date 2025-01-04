廣運董座謝清福宣布明年7月交棒 集團今年營運將跳躍成長

廣運今（4）日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，董事長謝清福宣布將於今年7月，公司邁入成立50周年，將交棒給現任執行長謝明凱，進行傳承。謝明凱透露，廣運集團透過多元布局，今年營收可望跳躍式成長。

廣運今尾牙以「強勢廣運 登峰造極」進行聯歡餐會，席開90桌。

剛完成三大洋三大洲旅行回台的謝清福，在致詞時也特別分享他的旅遊心得，但致詞過程中話鋒一轉宣布他決定今年7月12日退居第二線，卸下董事長職務。

謝清福說，廣運成立近50年，一直致力於技術傳承，經營管理的教育。目的是為了使廣運公司技術與組織職能持續發展與壯大，所以從廣運公司、金運公司、到太極公司，然後集團執行長謝明凱又創立了盛新材料、群豐物流和永暘光學公司。從一個小竹筏，慢慢加入多元產業協同發展，目前擁有6個主要艦隊的大集團，展現出多元化與全球化佈局的策略成果。

謝清福強調，「傳承」的目的是為了擴大公司發展，也是為了讓年輕人接棒，推動公司邁向新的里程碑。他表示，未來將適時退居第二線，為二代接班人謝明凱執行長提供空間與機會，讓他以嶄新的視野和思維帶領公司邁向更高的成就。期許大家未來繼續以創新為核心動力，持續推動轉型升級，深化全球佈局，並以永續發展為目標，使廣運在瞬息萬變的市場中，成為更具競爭力的國際品牌。

謝清福進一步說，技術與經營的傳承並非僅為延續，而是為了促進更大的發展。他表示，集團將適時退居第二線，讓接班人謝明凱—能以新思維帶領企業進入下一個成長階段。

對於下任接棒者，謝清福提出以下期許：希望接棒者將以創新為核心動力，推動企業轉型升級，深化全球市場布局：實現永續發展，並持續鞏固集團在市場中的競爭力，打造具有國際影響力的品牌。

對於廣運集團未來的目標，他以三大目標，作為未來經營團隊致方發展方向。首先是創新驅動：不斷注入新技術與新模式，適應瞬息萬變的市場需求。其次是全球布局：深化國際市場佈局，提升全球供應鏈與客戶關係管理。最後是永續發展：以環境永續與社會責任為目標，建立穩健與具有韌性的發展基石。