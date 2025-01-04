快訊

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

「噁心但想看！」幫貓咪捲鼻涕 拉出過程網驚呼：靈魂被抽出來了

1月速食優惠開吃！ 麥當勞、漢堡王「新春優惠券」 三商炸雞「買一送一」還有這些…

廣運董座謝清福宣布明年7月交棒 集團今年營運將跳躍成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
謝清福廣運董座謝清福宣布明年7月交棒給現任執行長謝明凱。記者簡永祥/攝影
謝清福廣運董座謝清福宣布明年7月交棒給現任執行長謝明凱。記者簡永祥/攝影

廣運今（4）日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，董事長謝清福宣布將於今年7月，公司邁入成立50周年，將交棒給現任執行長謝明凱，進行傳承。謝明凱透露，廣運集團透過多元布局，今年營收可望跳躍式成長。

廣運今尾牙以「強勢廣運 登峰造極」進行聯歡餐會，席開90桌。

剛完成三大洋三大洲旅行回台的謝清福，在致詞時也特別分享他的旅遊心得，但致詞過程中話鋒一轉宣布他決定今年7月12日退居第二線，卸下董事長職務。

謝清福說，廣運成立近50年，一直致力於技術傳承，經營管理的教育。目的是為了使廣運公司技術與組織職能持續發展與壯大，所以從廣運公司、金運公司、到太極公司，然後集團執行長謝明凱又創立了盛新材料、群豐物流和永暘光學公司。從一個小竹筏，慢慢加入多元產業協同發展，目前擁有6個主要艦隊的大集團，展現出多元化與全球化佈局的策略成果。

謝清福強調，「傳承」的目的是為了擴大公司發展，也是為了讓年輕人接棒，推動公司邁向新的里程碑。他表示，未來將適時退居第二線，為二代接班人謝明凱執行長提供空間與機會，讓他以嶄新的視野和思維帶領公司邁向更高的成就。期許大家未來繼續以創新為核心動力，持續推動轉型升級，深化全球佈局，並以永續發展為目標，使廣運在瞬息萬變的市場中，成為更具競爭力的國際品牌。

謝清福進一步說，技術與經營的傳承並非僅為延續，而是為了促進更大的發展。他表示，集團將適時退居第二線，讓接班人謝明凱—能以新思維帶領企業進入下一個成長階段。

對於下任接棒者，謝清福提出以下期許：希望接棒者將以創新為核心動力，推動企業轉型升級，深化全球市場布局：實現永續發展，並持續鞏固集團在市場中的競爭力，打造具有國際影響力的品牌。

對於廣運集團未來的目標，他以三大目標，作為未來經營團隊致方發展方向。首先是創新驅動：不斷注入新技術與新模式，適應瞬息萬變的市場需求。其次是全球布局：深化國際市場佈局，提升全球供應鏈與客戶關係管理。最後是永續發展：以環境永續與社會責任為目標，建立穩健與具有韌性的發展基石。

廣運成立於1976年，擁有超過48年的自動化系統建置經驗，服務涵蓋大型公共工程、製造業、倉儲物流中心及半導體AMHS設備。公司提供從方案規劃到設備開發製造的一站式客製化服務，憑藉豐富的技術累積，廣運已成為智慧自動化領域的重要參與者。廣運計畫今年股東常會董監改選時，謝清福即卸任董事長但仍任董事，董事長由謝明凱接任。

廣運董座謝清福（右）宣布明年7月交棒給現任執行長謝明凱， 樂觀看待集團今年營運將跳躍成長。記者簡永祥/攝影
廣運董座謝清福（右）宣布明年7月交棒給現任執行長謝明凱， 樂觀看待集團今年營運將跳躍成長。記者簡永祥/攝影

布局 廣運 董事長

延伸閱讀

廣運：今年營運審慎樂觀 在手訂單65億元

戀愛中女人最美！ 蔡淑臻獲頒「20年有成」珍珠

早知道「魷魚遊戲」會拍第二季！潘若迪變身英熙超嚇人

200萬生娃紅包沒譜！吳姍儒兒竟嫌吳宗憲「阿公太吵」

相關新聞

廣運董座謝清福宣布明年7月交棒 集團今年營運將跳躍成長

廣運今（4）日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，董事長謝清福宣布將於今年7月，公司邁入成立50周年，將交棒給現任執行長謝明凱，進...

廣運今年歡慶50周年 半導體事業開花結果

廣運（6125）4日舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開90桌，並以「強勢廣運 登峰造極」為活動主題。

彭博：台積Q4營收可望超越預期

彭博資訊分析師指出，受惠人工智慧（ＡＩ）與智慧手機晶片三奈米（Ｎ三）製程與五奈米（Ｎ五）製程節點需求旺，台積電去年第四季...

彭博：台積上季營收超預期 16日法說關注四大領域

彭博資訊分析師認為，台積電去年第4季營收可望超越市場預期，受惠於其人工智慧（AI）與智慧手機晶片的3奈米（N3）製程與5...

韓媒：蘋果傳延後採用2奈米

蘋果公司原先計劃在新一代的iPhone 17 Pro與Pro Max採用台積電2奈米處理器晶片。然而，韓媒ChosunB...

陸祭手機、平板補貼 台鏈受惠大

中國大陸今年將針對消費者購買手機、平板、智慧手表手環等數位產品給予補貼，台廠是陸系手機主要供應鏈，法人預期，刺激措施有望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。