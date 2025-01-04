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亞光今年來自數位相機、CIS 等成長動能 力拚今年營運優於去年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

亞光（30194日舉行忘年會。董事長賴以仁表示，今年整體營運在數位相機、車載、影像感測器（CIS）等持續成長下，力拚今年營運優於去年。

亞光去年營收230.5億元，創十餘年來新高，年增29%，累計去年前三季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股純益4.45元，為2008年來同期新高。法人看好，去年全年將賺逾半個股本入袋。

賴以仁表示，去年數位相機出貨136萬台，年增58%，車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%。今年相關業務持續增長。展望今年，亞光表示，公司已掌握三大發展契機，效益可望於未來陸續展現；包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，菲律賓新廠計劃加速進行，並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印 (NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

賴以仁表示，目前正與LGIT合作機器人視覺模組、以及車載除霧及抗輻射等鏡頭，預計新產品下半年有望陸續顯現。

此外，亞光與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，持續發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢；在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機；在車載鏡頭方面，持續優化產品設計並提升生產效率，將搶占全球自駕車鏡頭的龐大商機。

亞光運用多元化的光學產品設計與製造能力，全面加速研發先進AR/VR鏡頭，並領先跨足Metalens領域，落實研發技術領先，發揮技術創新優勢，積極搶占AI快速發展所帶動光學鏡頭應用商機，包括VR/AR/MR等應用市場，持續對產業未來發展領先布局。

亞光 手機鏡頭

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