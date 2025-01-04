廣運：今年營運審慎樂觀 在手訂單65億元

廣運總經理柯智鈞今天表示，今年營運展望審慎樂觀，在手訂單達新台幣65億元，訂單能見度達2026年。他並透露，廣運與集團成員金運科技今年3月將參加輝達（NVIDIA）的GTC大會。

柯智鈞說，廣運今年和明年可望有30億元公共工程業績入帳，包含桃機第3航廈行李輸送系統、國家圖書館和郵局物流轉運中心等標案。民間工程部分則有超過20億元規模。

廣運去年前11月累計營收為24.65億元，年減53.07%。

柯智鈞表示，廣運是輝達SIP夥伴，藉由輝達的Omniverse平台，加速優化客戶方案，並利用客戶場域衍生更佳方案，最終達到整合軟體、韌體和硬體目標，目前已導入部分工程案。廣運3月將前往美國參加輝達GTC大會，旗下金運科技也將前往展示散熱方案。

廣運集團今天舉辦年度尾牙聯歡餐會，席開90桌。廣運集團執行長謝明凱受訪時說，今年是充滿機會與挑戰的一年，集團碳化矽（SiC）廠盛新材料科技發展8吋SiC晶圓，已送樣日本及韓國客戶認證，預計下半年出貨。今年將登錄興櫃交易，明年以科技類股上市。

謝明凱表示，廣運旗下的熱傳事業併入集團成員金運科技，目前已打進台灣、東南亞、日本及美國資料中心市場，未來將朝向上市櫃目標邁進。

金運營運長郭丁賀說，熱傳業務已從過去銷售設備模式，轉向整合散熱設備及服務發展，提供數據中心整體解決方案，已連續4個月獲利，平鎮新廠預計6月啟用，因應客戶強勁需求。

代工業務方面，郭丁賀表示，金運已逐步擴展美國等國外客戶，並朝整體解決方案發展，12月營運已單月轉虧為盈。

廣運集團太陽能廠太極能源指出，因美國對越南初判課徵約57%的雙反（反傾銷、反補貼）稅率，今年將是非常嚴峻的一年，將進行轉型，透過轉投資跨足隱形眼鏡等領域。