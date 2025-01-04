廣運今年歡慶50周年 半導體事業開花結果

廣運（6125）4日舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開90桌，並以「強勢廣運 登峰造極」為活動主題。

集團發展歷程：從竹筏到艦隊

廣運董事長謝清福表示，廣運即將迎來50周年慶，一直致力於技術傳承，經營管理的教育。目的是為了使廣運公司技術與組織職能持續發展與壯大，所以從廣運公司、金運公司、到太極公司，然後集團執行長謝明凱又創立了盛新材料、群豐物流和永暘光學公司。從一個小竹筏，慢慢加入多元產業協同發展，目前擁有6個主要艦隊的大集團，展現出多元化與全球化布局的策略成果。

謝清福強調，「傳承」的目的是為了擴大公司發展，也是為了讓年輕人接棒，推動公司邁向新的里程碑。他表示，未來將適時退居第二線，為二代接班人謝明凱執行長提供空間與機會，讓他以嶄新的視野和思維帶領公司邁向更高的成就。期許大家未來繼續以創新為核心動力，持續推動轉型升級，深化全球布局，並以永續發展為目標，使廣運在瞬息萬變的市場中，成為更具競爭力的國際品牌。

廣運總經理柯智鈞表示，自動化事業在手訂單65億，續創新高；交期至2026年。半導體事業去年已經成功接單，今年起將陸續認列營收。

同時，廣運今年將偕同金運，應輝達之邀三月前往參加年度GTC大會，展出智慧自動化及機器人解決方案，以及熱傳產品。

傳承與接班計劃

謝清福指出，技術與經營的傳承並非僅為延續，而是為了促進更大的發展。他表示，集團將適時退居第二線，讓接班人—謝明凱執行長—能以新思維帶領企業進入下一個成長階段。

● 年輕世代的使命：接棒者將以創新為核心動力，推動企業轉型升級，深化全球市場布局。

● 世代交替的目標：實現永續發展，並持續鞏固集團在市場中的競爭力，打造具有國際影響力的品牌。

未來的期許與目標

● 創新驅動：不斷注入新技術與新模式，適應瞬息萬變的市場需求。

● 全球布局：深化國際市場布局，提升全球供應鏈與客戶關係管理。

● 永續發展：以環境永續與社會責任為目標，建立穩健與具有韌性的發展基石。

展望未來，謝清福表示，擧辦尾牙不僅是為了回顧過去的榮耀，更是為了迎接未來的挑戰與機遇。只要大家團結一心，必能攜手創造成功的明天。蛇年新篇章，期勉大家繼續以我們的企業文化--誠信為根基、當責為承諾、改善為方法、創新為動力，攜手迎接更輝煌的未來。