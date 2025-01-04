韓媒：蘋果傳延後採用2奈米

蘋果公司原先計劃在新一代的iPhone 17 Pro與Pro Max採用台積電2奈米處理器晶片。然而，韓媒ChosunBiz引述知情人士報導，由於台積電2奈米晶片成本過高、且產能有限，蘋果已將這類晶片的商業應用推遲到2026年。

報導指出，台積電已在新竹寶山廠試產2奈米晶片，但良率僅約60%。由於每片晶圓的生產成本高達3萬美元，如此昂貴的製造成本，使得蘋果在iPhone 17 Pro系列機型中採用2奈米晶片，看來並不實際。

因此，據傳蘋果已決定將2奈米晶片商業應用推遲近一年，也就是可能搭配2026年iPhone 18 Pro機型推出，這也意味iPhone 17可能繼續採用台積3奈米晶片。

先前在IEDM 2024大會上，台積電揭露了2奈米製程的重要細節，相較於3奈米，2奈米電晶體密度增加15％，同等功耗下性能提升15%，同等性能下功耗降低24-35％。2奈米是尚未進入量產的先進製程，台積電、南韓三星電子和日本Rapidus都在互相競爭。

為因應激增的需求，台積電正全力擴充產能，目前的2奈米製程月產能約為1萬片，據悉正對設施進行投資，要在2026年前把產能提高到每月8萬片。這段期間，台積電也計劃提高3奈米製程產能，目標是鞏固先進製程的領導地位。台積電打算透過增加亞利桑那廠的設備，將產能提高到每月約14萬片。