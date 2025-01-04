大摩：顯卡、AI PC鏈利多
摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈」產業報告中指出，美國消費性電子展（CES）具備遊戲圖形處理器、AI PC等兩大亮點，其中輝達（NVIDIA）RTX 4090將供不應求、RTX 5090加速量產，台系相關供應鏈可望迎來利多，包括台積電（2330）、京元電、日月光等後市可期。
統整大摩看好台廠，並給予「優於大盤」評等的顯卡及AI PC供應鏈包括：台積電目標價1,388元、聯發科1,688元、京元電160元、日月光投控180元、華碩715元、技嘉388元等。
CES展將於下周登場。大摩指出，市場焦點在於AI與IoT技術融合的應用，尤其AI PC、遊戲圖形處理器的兩大新趨勢最受矚目。短期內遊戲圖形處理需求大爆發，現有的RTX 4090仍供不應求，基於Blackwell架構的新一代RTX 5090也正加速生產。
根據大摩美國科技分析師Joe Moore觀察，中國大陸的H20已近產品生命周期的尾端，帶動Blackwell（AI GPU和遊戲GPU）出貨量在本季表現將優於原先預期。
值得注意的是，台系封測廠正縮短測試時間提高Blackwell產能。根據大摩對台系供應鏈的訪查結果顯示，京元電子2025年強勁資本支出不會改變，同時為提高Blackwell產量，現正縮短測試時間，以加速供應。
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