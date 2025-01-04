鴻海攻軟體產業 絕佳機會

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（3）日表示，台灣過去在硬體產業發展非常不錯，尤其是半導體產業，占全球市占率超過20%，但是軟體產業占不到1%，軟體占台灣上市櫃公司比重只有0.4%，軟體產業對台灣來說是沒有開發的，也是台灣絕佳的機會。

他說，科技產業的發展從個人電腦（PC）走到手機，硬體廠商賺的缽滿盆滿，例如鴻海占全球硬件組裝超過40%市占率，但是毛利率只有6%，這很辛苦，因為鴻海投入很多資源，別人認可的只有6%，因此軟體是一個機會。

他指出，台灣應該從硬件製造服務，轉為平台服務業（即硬體加上軟體），因為目前的PC平台已被他人占據，智慧手機平台也沒有機會，現在的機會就是智慧城市，在台灣各個城市促銷，鴻海找到知音（高雄）一起來做智慧城市，高雄市長陳其邁也認同與支持智慧城市，高雄就是發展智慧城市的最佳城市。鴻海也陸續在當地建置軟硬整合的能力。

劉揚偉說，鴻海20年前就投資高雄軟體園區，輝達（NVIDIA）在高雄的超級電腦Taipei 1也由鴻海代管，這次是台灣進入智慧城市的絕佳機會，輝達伺服器九成以上是台灣供應，台灣已經有硬體的環境，只要把資源轉進一點在軟體就可以快速發展。