劉揚偉：鴻海今年營收衝7兆…AI伺服器、機器人同步看旺

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（3）日出席「高雄智慧城市推動委員會年會」關鍵對談，會後受訪表示，今年鴻海營收持續向上，對營收突破7兆元持肯定態度；鴻海2024年業績表現亮眼，年終獎金今年會比往年還要好；未來在高雄也會跟輝達（NVIDIA）合作服務型人形機器人。

劉揚偉樂觀看待三大動能助攻今年營運。他指出，2030年全球智慧城市產值將超過1兆美元，鴻海除了在高雄與雲林導入智慧城市之外，未來在台北與基隆也可能導入；工業用的人型機器人已經在鴻海工廠大量導入，接下來要推出包括醫療機器人在內的服務型機器人；加上AI伺服器，均帶動鴻海今年營收。

三動能加持鴻海營收

鴻海2024年11月營收為6,726億元，已是歷年同期次高。2024年前11個月營收為6.20兆元，超過2023年全年營收，年增8.87%，是歷年同期新高，2024年全年營收可望續創新高。

鴻海在高雄與雲林導入智慧城市解決方案，也向海外市場的墨西哥推廣。劉揚偉說，鴻海今年規劃與台北市和基隆市合作，智慧手機應用軟體（App）有機會合作，下一階段打造智慧城市平台。

他強調，智慧城市需要先有非常吸引市民的App，也就是大量的使用者，接著形成一個成功的軟體平台。假設一個新的城市有主權AI硬體和相關的軟體，可以使用主權AI與相關的服務，讓主權AI發展起來，這些都是鴻海的商業機會，透過平台的App，吸引更多客戶，平台可以供應給智慧城市使用，同時是使用者付費，透過這類服務提供類似訂閱制的服務，帶動智慧城市平台發展。

市場看好輝達大力推動人型機器人，劉揚偉說，已與輝達合作，使用輝達的軟體與硬體平台，鴻海切入機器人的軟體與硬體的地點都會在高雄。鴻海旗下工廠早就大量導入非人型機器人，未來人型機器人開發也以高雄為主，他強調，未來要切入的是包含醫療機器人在內的人形服務型機器人。