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彭博：台積Q4營收可望超越預期

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

彭博資訊分析師指出，受惠人工智慧（ＡＩ）與智慧手機晶片三奈米（Ｎ三）製程與五奈米（Ｎ五）製程節點需求旺，台積電去年第四季營收可望超越市場預期。

台積電預定一月十六日公布去年第四季財報並召開法說會。分析師認為，有四大領域值得關注。首先是CoWoS先進封裝產能的建置進度與營收，可窺見台積電對未來十二至十八個月的ＡＩ晶片需求強度，而台積電的CoWoS產能在上季時可能已增加超過一倍，二○二五年可能翻倍。

其次是美國亞利桑那州晶圓廠的進展，這是滿足蘋果、輝達等客戶在美國生產晶片需求的關鍵。台積電管理階層認為，美國營運與今年的台灣電價或使毛利率稀釋二％至三％。第三是七、十六奈米以上成熟製程節點需求減弱所帶來的潛在利潤壓力，最後是二○二五年的資本支出。目前預期，台積電今年的資本支出將年增十七％到三百五十二億美元。

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