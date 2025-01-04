對岸DRAM產量增 台廠有壓

中國大陸記憶體大廠長鑫存儲傳出今年DDR5規格的DRAM良率上看80％，加上後續DDR4產能全力開出，業界認為可能衝擊DRAM市場價格，南亞科（2408）、威剛、十銓、創見等台灣記憶體製造商及模組廠營運將再添壓力。

外媒報導，長鑫存儲開始試產DDR5規格的DRAM，預期今年生產良率上看80％，DDR4產品良率已達到90％，雖然晶片尺寸及功耗可能不及三星及SK海力士等一線DRAM大廠，但可供本土消費性產品使用。

業界表示，長鑫存儲原先就有中國大陸官方補貼，DRAM產品可以較低價銷售，DDR5產品今年進入量產，即便無法出口，也能應用在本土消費性電子產品，勢必對大陸記憶體市場價格造成衝擊，出口到當地的DRAM除了選擇低價，也要往中高階市場競爭。

法人指出，目前中高階市場仍是美光、SK海力士及三星等一線記憶體大廠的天下，生產規格相對較低的南亞科可能受長鑫存儲DDR4／5產能全力開出的衝擊，且大陸記憶體模組廠也可能採購成本較低的長鑫存儲產品，與其他海外記憶體模組廠競爭，代表威剛、十銓及創見等模組廠也可能面臨激烈衝擊。

全球消費性市場需求目前仍相當低迷，大陸經濟走弱是主要關鍵，手機、PC、家電及物聯網等終端應用拉貨力道相當疲軟，整體DRAM市場價格從去年起一路走弱，現在又多了長鑫存儲加入戰局，今年DRAM市場開局又蒙上陰影。

此外，長鑫存儲在高頻寬記憶體（HBM）領域也傳出好消息，HBM2已進入送樣階段，若驗證順利，預計今年中可望量產。業界認為，市場主流已經邁向HBM 3E 8／16 hi，更將跨入HBM 4世代，長鑫存儲產品線暫時對HBM市場價格不會有太大影響。