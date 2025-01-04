對岸DRAM產量增 台廠有壓

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
DRAM示意圖。美聯社
DRAM示意圖。美聯社

中國大陸記憶體大廠長鑫存儲傳出今年DDR5規格的DRAM良率上看80％，加上後續DDR4產能全力開出，業界認為可能衝擊DRAM市場價格，南亞科（2408）、威剛、十銓、創見等台灣記憶體製造商及模組廠營運將再添壓力。

外媒報導，長鑫存儲開始試產DDR5規格的DRAM，預期今年生產良率上看80％，DDR4產品良率已達到90％，雖然晶片尺寸及功耗可能不及三星及SK海力士等一線DRAM大廠，但可供本土消費性產品使用。

業界表示，長鑫存儲原先就有中國大陸官方補貼，DRAM產品可以較低價銷售，DDR5產品今年進入量產，即便無法出口，也能應用在本土消費性電子產品，勢必對大陸記憶體市場價格造成衝擊，出口到當地的DRAM除了選擇低價，也要往中高階市場競爭。

法人指出，目前中高階市場仍是美光、SK海力士及三星等一線記憶體大廠的天下，生產規格相對較低的南亞科可能受長鑫存儲DDR4／5產能全力開出的衝擊，且大陸記憶體模組廠也可能採購成本較低的長鑫存儲產品，與其他海外記憶體模組廠競爭，代表威剛、十銓及創見等模組廠也可能面臨激烈衝擊。

全球消費性市場需求目前仍相當低迷，大陸經濟走弱是主要關鍵，手機、PC、家電及物聯網等終端應用拉貨力道相當疲軟，整體DRAM市場價格從去年起一路走弱，現在又多了長鑫存儲加入戰局，今年DRAM市場開局又蒙上陰影。

此外，長鑫存儲在高頻寬記憶體（HBM）領域也傳出好消息，HBM2已進入送樣階段，若驗證順利，預計今年中可望量產。業界認為，市場主流已經邁向HBM 3E 8／16 hi，更將跨入HBM 4世代，長鑫存儲產品線暫時對HBM市場價格不會有太大影響。

DRAM 記憶體模組

延伸閱讀

買氣淡 集邦估明年第Q1 DRAM合約價全面走跌

買方採購策略轉趨被動 DRAM首季合約價恐全面走跌

集邦：買方採購策略趨被動 明年首季 DRAM 合約價全面走跌

華為Mate 70採用SK海力士記憶體晶片 而非大陸製

相關新聞

彭博：台積上季營收超預期 16日法說關注四大領域

彭博資訊分析師認為，台積電去年第4季營收可望超越市場預期，受惠於其人工智慧（AI）與智慧手機晶片的3奈米（N3）製程與5...

劉揚偉：鴻海今年營收衝7兆…AI伺服器、機器人同步看旺

鴻海董事長劉揚偉昨（3）日出席「高雄智慧城市推動委員會年會」關鍵對談，會後受訪表示，今年鴻海營收持續向上，對營收突破7兆...

彭博：台積Q4營收可望超越預期

彭博資訊分析師指出，受惠人工智慧（ＡＩ）與智慧手機晶片三奈米（Ｎ三）製程與五奈米（Ｎ五）製程節點需求旺，台積電去年第四季...

韓媒：蘋果傳延後採用2奈米

蘋果公司原先計劃在新一代的iPhone 17 Pro與Pro Max採用台積電2奈米處理器晶片。然而，韓媒ChosunB...

陸祭手機、平板補貼 台鏈受惠大

中國大陸今年將針對消費者購買手機、平板、智慧手表手環等數位產品給予補貼，台廠是陸系手機主要供應鏈，法人預期，刺激措施有望...

對岸DRAM產量增 台廠有壓

中國大陸記憶體大廠長鑫存儲傳出今年DDR5規格的DRAM良率上看80％，加上後續DDR4產能全力開出，業界認為可能衝擊D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。