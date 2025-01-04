陸祭手機、平板補貼 台鏈受惠大

中國大陸今年將針對消費者購買手機、平板、智慧手表手環等數位產品給予補貼，台廠是陸系手機主要供應鏈，法人預期，刺激措施有望為手機鏡頭廠大立光（3008），PA族群穩懋、宏捷科，石英元件廠晶技，處理器代工與供應的台積電、聯發科等業者營運增添新動能。

聯發科是全球手機主晶片出貨量龍頭，陸系手機品牌廠均是重要客戶，業界看好對聯發科與代工夥伴台積電等相關供應鏈廠商是有利消息。目前聯發科的天璣系列手機晶片，持續獲得客戶青睞，例如vivo X200系列是天璣9400首發機種，其他採用機種還包括OPPO Find X8、iQOO Neo 10 Pro等，紅米Turbo 4機種也首發搭載天璣8400 Ultra晶片。

即使手機採用高通的晶片，驍龍8 Elite也是交由台積電以3奈米製程代工。搭載驍龍8 Elite機種包括小米、OPPO、vivo、榮耀、iQOO、努比亞、一加、紅魔、紅米、realme、中興通訊等品牌廠的產品。

因購買平板、智慧表等電子產品也可獲補貼，OPPO Pad 3採用聯發科天璣8350晶片，也有機會受益於相關消費力道。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，大立光去年第4季表現旺季不旺，今年首季又是傳統淡季，但大陸祭出補貼政策，激勵消費市場需求，大立光營運添柴火。