聽新聞
0:00 / 0:00
友達董事長彭双浪 辭去佳世達董事一職
佳世達（2352）3日公告，該公司法人董事友達（2409）代表人彭双浪辭去佳世達董事一職。友達在佳世達原本有兩席董事，隨著彭双浪辭去佳世達董事之後，目前剩下一席董事。
據悉，友達董事長彭双浪因為太忙，必須把精力放在友達的轉型布局上，因此辭去佳世達的董事職務。
友達在2024年3月時公告，處分佳世達股票10萬張，交易金額41.16億元，以認列至佳世達2023年度財務數字之長期投資餘額計算，處分利益約10.69億元。
此次交易後，友達對佳世達持股降至28.53萬張或14.51%。友達表示，處分股權目的為調整資源配置，充實轉型所需資源，加速推動轉型布局。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言