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友達董事長彭双浪 辭去佳世達董事一職

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
友達光電董事長彭双浪。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
友達光電董事長彭双浪。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

佳世達（2352）3日公告，該公司法人董事友達（2409）代表人彭双浪辭去佳世達董事一職。友達在佳世達原本有兩席董事，隨著彭双浪辭去佳世達董事之後，目前剩下一席董事。

據悉，友達董事長彭双浪因為太忙，必須把精力放在友達的轉型布局上，因此辭去佳世達的董事職務。

友達在2024年3月時公告，處分佳世達股票10萬張，交易金額41.16億元，以認列至佳世達2023年度財務數字之長期投資餘額計算，處分利益約10.69億元。

此次交易後，友達對佳世達持股降至28.53萬張或14.51%。友達表示，處分股權目的為調整資源配置，充實轉型所需資源，加速推動轉型布局。

佳世達 友達

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