AI手機成換機焦點 電信業者搶賣

AI手機成推升換機潮焦點，中華電信（2412）、台灣大（3045）及遠傳（4904）等電信業者搶賣，除蘋果iPhone 16、三星等旗艦其手機支援AI外，台灣大獨賣的realme全能水陸旗艦機GT 7 Pro，遠傳新開賣的OPPO AI潮流新機Reno 13也都強打AI功能。

2024年是AI手機元年，蘋果、三星強打AI功能，去年底更多AI手機面世，AI功能更涵蓋拍攝、文案生成、塗鴉、文章摘要及AI遊戲技術等。

電信業者看好，AI將是推動用戶換機的焦點，日前通路業者神腦（2450）在法說會上表示，2025年將是AI手機大鳴大放的關鍵年，更預期秋天推出的iPhone 17等AI手機，功能將更加完整。

台灣大最近宣布獨賣realme全能水陸旗艦機GT 7 Pro，首度推出最高防水等級IP69，升級AI長焦技術、AI迅馳閃拍、AI消除拖影、AI閉眼修復、AI Studio影像編輯工具等五大AI拍攝，以及AI遊戲內插影格和AI遊戲超解析度等兩大AI遊戲等技術，還有AI塗鴉、AI文案生成、AI錄音和AI文章摘要等功能。

而遠傳新春開賣新機OPPO AI潮流新機Reno 13系列，搭載OPPO與聯發科（2454）聯合調校訂製的MediaTek Dimensity 8350八核心處理器，釋放生成式AI的無限潛力。

遠傳指出，OPPO AI潮流新機Reno 13的AI修圖大師功能包含AI消除反光、AI消除拖影等，快速擷取圖表生成文案、智能翻譯，針對不同遊戲場景優化效能及溫控表現。

調研機構則認為，隨著高通膨及美國升值時期已過，購買力回溫，可望推升2025年全球智慧手機市場反彈，年增約3.6%，出貨量達12.24億支，更看好大型語言模型（LLM）及生成式AI將陸續導入智慧手機，成為未來焦點。

近年台灣智慧手機市場積弱不振，根據市調機構調查，2024年台灣手機銷售量約495萬支，約與2023年相當，預估2025年僅剩485萬支。業者認為，AI手機將是驅動用戶換機潮的關注焦點。