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鴻海估今年營收破7兆元、再戰新高 智慧城市機器人與 AI 伺服器加持
鴻海（2317）董事長劉揚偉3日表示，2030年全球智慧城市產值將超過1兆美元，鴻海除了在高雄與雲林導入智慧城市之外，接下來在台北與基隆都有可能，至於工業用的人型機器人已經在鴻海工廠大量導入，接下來要推出包括醫療機器人在內的服務型機器人，加上原來的AI伺服器，法人預估，鴻海今年營收將破7兆元，續創新高。
「打造高雄AI價值鏈，驅動南方大未來」關鍵對談今天在高雄舉行，劉揚偉應邀出席，並在會後接受訪問時，做出以上表示。
隨著鴻海2024年業績表現亮眼，針對鴻海今年的年終獎金？劉揚偉說，年終獎金，「我們一向都非常好，今年會比往年還要好。針對2025年營收是否破7兆元？他說，2025年應該是肯定的。至於挑戰8兆元？他說，「不太適合說數字」。
在智慧城市部分，鴻海已經在高雄與雲林都在導入，並向墨西哥推廣，劉揚偉說，其他城市方面包括台北，基隆，都有可能。
他強調，智慧城市需要先有非常吸引市民的App，也就是大量的使用者，接著就會形成一個成功的軟體平台。假設一個新的城市，需要主權AI硬體，還有相關的軟體都可以使用主權AI與相關的服務，讓主權AI可以發展起來，「這些都是我們（鴻海）的商業機會」，透過平台的App，吸引更多客戶，平台可以供應給智慧城市使用，同時是使用者付費，透過這類的服務來收費，類似訂閱模式，這樣智慧城市平台就能發展起來。
至於人型機器人展望？劉揚偉說，有與輝達（NVIDIA）合作，並使用輝達的軟體平台，鴻海會在這邊（高雄）切入機器人的軟體與硬體，都會在高雄。由於鴻海在旗下工廠早就大量導入非人型機器人，至於未來人型機器人也以高雄為主，他強調，將切入的是服務型機器人，是包含醫療機器人在內的人形機器人。
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