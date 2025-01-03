偉詮電去年營收創次高 今年風扇馬達與驅動IC看增
IC設計廠偉詮電去年總營收突破新台幣30億元關卡，達30.95億元，為歷史次高水準。展望今年，偉詮電預期，風扇馬達驅動IC與Type-C控制晶片銷售可望持續成長，不過須觀察美國總統當選人川普上任後政策的影響。
偉詮電去年第4季營運表現淡季不淡，季營收8.36億元，僅較第3季略減1.33%。偉詮電表示，可能受惠客戶農曆年前提前備貨需求。
偉詮電去年總營收30.95億元，年增7.25%，為歷史次高，僅次於2021年創下的年營收最高紀錄36.02億元。偉詮電指出，風扇馬達驅動IC與Type-C控制晶片是去年營運成長主要動能。
展望今年，偉詮電表示，伺服器市場前景依然樂觀，預期風扇馬達驅動IC銷售可望持續成長，此外，Type-C控制晶片也將同步成長。對於川普上台後可能實施高進口關稅，相關政策影響情況有待觀察。
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