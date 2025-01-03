人形機器人需求爆發 群益證專家剖析產業鏈、挖掘隱藏投資機會

台積電（2330）董事長魏哲家公開力挺多功能機器人，點燃投資火種，相關概念股應聲大漲，其中機器人指標股台灣精銳當時股價狂飆，一舉躍上900元，直逼千金股寶座。為了讓投資人贏在新年起跑點上，搶占先機，群益金鼎（6005）證券打頭陣，2025年1月2日舉辦「AI機器人與智慧投資科技論壇」閉門講座，邀請業界頂尖專家，為在座的重量級客戶，深入剖析AI與機器人產業的發展趨勢與投資機會。

針對近期最火熱的「人形機器人」話題，群益投顧資深產業研究員陳長榮表示，人形機器人是 AI在實體世界中的最佳應用，亦為機器人產業發展由「專用」場景（如工廠）邁向「通用」場景的重要里程碑。

由於製造業部分場景固定、工作程序單純，預估在汽車、3C產品等智慧製造領域，將是人形機器人首波大量應用的場域。根據研調機構IEK報告，目前是人型機器人萌芽階段，但將出現爆發性成長，2030年製造業人形機器人市場規模將達237億美元，且至2035年，將再增長4倍至1,071億元，長線發展空間巨大。

陳長榮點出，台灣的機器人供應鏈相關完整，舉凡軸承、齒輪、線性滑軌、滾珠螺桿、工控系統、減速機、驅動器、機器視覺和感測器等，都有相關供應鏈廠商，讓台灣在人型或多功能機器人領域中能舉足輕重，機器人的發展將是台灣企業的絕佳機會。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人王建武也看好多功能機器人，將應用在各行各業，除了解決產業缺工問題，更不排除成為人類日常生活的一部分，而投資人可透過布局美股科技龍頭，掌握相關投資契機。王建武認為，當前市場環境與1995年網路革命高度相似，而當時聯準會也透過預防性降息，成功引導經濟軟著陸，隨後美股展開長達數年、累計漲幅逾500%的多頭走勢。

此外，回顧歷史，創新科技如網際網路、搜尋引擎、智慧型手機，以至於近年的AI應用，每當這些新科技問世後的十年期間，美國科技股與其他主要股市漲幅，都會拉開不小差距。因此，這波AI浪潮自2022年起飛以來，美國科技股的強勁漲勢還只是在初升段，長線表現可期。王建武說，研發投入與股價表現呈正相關，以輝達（NVIDIA）、博通、Palo Alto為例，近5年來，不論是股價或研發費用的成長幅度均顯著飆升，顯示研發費用比重高，是投資人在選股時的重點指標。

這次論壇為群益證的貴賓客戶帶來豐富的機器人產業知識與洞見。群益證致力於協助客戶掌握最新的投資趨勢，並在瞬息萬變的市場中，持續以專業的分析和貼心的服務，成為客戶的「財富創造者」與「健康陪伴者」，共創投資佳績。