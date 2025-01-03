劉揚偉：鴻海今年營收破7兆 攜輝達在高雄攻人形機器人
鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團年終會比往年好，今年集團營收規模目標可突破新台幣7兆元。他透露，鴻海規劃與輝達（NVIDIA）合作，在高雄布局服務型人形機器人。
劉揚偉下午出席「高雄智慧城市推動委員會年會」，會後接受媒體短暫採訪。談到鴻海集團年終獎金規劃，劉揚偉指出，集團年終一向非常好，今年應該會比往年要好。展望今年集團營運，劉揚偉表示，今年營收規模目標可突破7兆元。
談到人形機器人布局，劉揚偉透露，鴻海正與輝達合作，採用輝達最新的軟體技術和硬體平台，在高雄布局服務型人形機器人。
在智慧城市應用規劃，劉揚偉指出，鴻海除了與高雄合作智慧城市應用軟體外，鴻海今年規劃與台北市和基隆市合作，其中智慧型手機應用軟體（App）有機會看到合作進展，至於智慧城市平台會在下一波打造。
劉揚偉指出，鴻海先布局可吸引足夠市民參與的應用軟體App，才會開放軟體開發平台。
劉揚偉表示，鴻海集團移植智慧城市平台方案到另一座城市，需要主權AI硬體配合，並整合多元化軟體和服務使用，讓更多當地的應用軟體業者發展起來，進而促進主權AI環境，這些都是鴻海集團的商機，而鴻海規劃的算力中心容量，也可供應智慧城市使用。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言