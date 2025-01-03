劉揚偉：鴻海今年營收破7兆 攜輝達在高雄攻人形機器人

鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團年終會比往年好，今年集團營收規模目標可突破新台幣7兆元。他透露，鴻海規劃與輝達（NVIDIA）合作，在高雄布局服務型人形機器人。

劉揚偉下午出席「高雄智慧城市推動委員會年會」，會後接受媒體短暫採訪。談到鴻海集團年終獎金規劃，劉揚偉指出，集團年終一向非常好，今年應該會比往年要好。展望今年集團營運，劉揚偉表示，今年營收規模目標可突破7兆元。

談到人形機器人布局，劉揚偉透露，鴻海正與輝達合作，採用輝達最新的軟體技術和硬體平台，在高雄布局服務型人形機器人。

在智慧城市應用規劃，劉揚偉指出，鴻海除了與高雄合作智慧城市應用軟體外，鴻海今年規劃與台北市和基隆市合作，其中智慧型手機應用軟體（App）有機會看到合作進展，至於智慧城市平台會在下一波打造。

劉揚偉指出，鴻海先布局可吸引足夠市民參與的應用軟體App，才會開放軟體開發平台。

劉揚偉表示，鴻海集團移植智慧城市平台方案到另一座城市，需要主權AI硬體配合，並整合多元化軟體和服務使用，讓更多當地的應用軟體業者發展起來，進而促進主權AI環境，這些都是鴻海集團的商機，而鴻海規劃的算力中心容量，也可供應智慧城市使用。