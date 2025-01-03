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NVIDIA、Google、台積電、信義企業集團齊聚AI高峰 暢談數位人才觀點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
為培育數位人才，信義企業集團為數位團隊量身打造培訓計畫，建立完整的職涯發展路徑，從資淺到資深皆有專屬規劃。（圖：信義房屋提供）
為培育數位人才，信義企業集團為數位團隊量身打造培訓計畫，建立完整的職涯發展路徑，從資淺到資深皆有專屬規劃。（圖：信義房屋提供）

「2025 Yourator x TechOrange 數位職涯博覽會暨 AI 人才高峰會」今年將於1月11日盛大登場，破千筆優質職缺搶先卡位！此次以「AI・SDGs・SLASHIE」為主軸，勾勒2025年產業發展關鍵趨勢。當天博覽會除網羅國泰金、台灣大、勤業眾信、麥當勞、信義企業集團等近百家國內外指標性企業外，更於AI高峰會中，特別邀請行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰、台積電企業規劃組織副總經理李俊賢與NVIDIA專家等多位重磅講者，其中信義企業集團為不動產業唯一受邀企業，以深厚的數位轉型實力共襄盛舉，與Google台灣、台積電、NVIDIA等科技龍頭高階經理人，一同分享AI賦能的創新策略。

信義房屋近年來優異的數位創新表現，接連斬獲多項大獎肯定。其中，專為第一線業務打造的「Super Agent數位房仲｜買賣機會探測器」與生成式AI工具「義點通」，在2024數位奇點獎中一舉奪下創新類別大獎與2金1銅的傲人成績，更在250家企業激烈競爭中脫穎而出，蟬聯2024 IMA最佳IT雇主獎，展現在房地產科技發展的領導地位，至今更已累積289項專利，充分展現數位創新的高發展動能。

為培育數位人才，信義企業集團持續投入大量資源於專業培訓。2022年起共計補助外訓超過4,359小時，投入逾128萬元，全額補助員工進修。公司更為數位團隊量身打造培訓計畫，建立完整的職涯發展路徑，從資淺到資深皆有專屬規劃。

信義企業集團表示，數位轉型是企業永續發展的關鍵。信義房屋持續擴充數位團隊實力，涵蓋軟體開發、產品設計、AI應用等24項專業領域，以多元IT技術分類打造領航業界的房產科技團隊，更有利於人才橫向發展職涯不受限。為落實人才永續願景，更設計「系統化能力發展地圖」，結合個人發展計畫（IDP）與海內外集團輪調機會，讓數位人才在信義不只是「工作」，更是發展個人職涯！此外，透過人才需求調查，進行福利再設計，為數位人才打造最佳混合工作環境，提供彈性工時，讓夥伴在上午7點半至10點間自主安排上班時間，同時積極實踐DEI多元共融政策，與盲人福利協進會合作，在全台各據點聘用專職視障按摩師，展現企業社會責任。

看好數位人才在房地產產業的發展潛力，2025年信義企業集團將持續擴大增才，深化數位科技應用，1月11日當日也將攜手數位智能中心夥伴，於Yourator數位職涯博覽會現場與各位求職者互動，分享更多信義引領房產科技（PropTech）的訣竅，歡迎有志於房地產科技創新的人才，一同探索數位職涯的無限可能！

信義企業集團廣納優秀人才中，更多資訊可上徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。2025 Yourator數位職涯博覽會：（https://www.yourator.co/2025-careerfair

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