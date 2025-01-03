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黃偉哲陪同賴清德啟動大南方新矽谷計畫 盼沙崙成臺灣 AI 重鎮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

為推動臺灣AI產業發展，國科會將在沙崙智慧綠能科學城設置「AI產業專區」，臺南市長黃偉哲3日陪同總統賴清德前往位於沙崙的資安暨智慧科技研發大樓，為「大南方新矽谷推動方案暨AI創新應用大樓招商」啟動典禮揭幕，國科會主委吳誠文、國安會秘書長吳釗燮、臺南市副市長趙卿惠、立法委員王定宇，以及市議員朱正軒、鄭佳欣、蔡筱薇等皆陪同與會共襄盛舉，共同見證大南方S廊帶的崛起。

總統賴清德表示，市政推動一棒接一棒，很高興看到他擔任臺南市長時期所推動的沙崙智慧綠能科學城，在中央部會、立委及南市府團隊的努力之下，迎來今日傲人的成果。將臺灣打造為人工智慧島，是他的就職演說政見之一，臺灣在AI產業發展上占盡天時地利人和，期待大南方S廊帶強化我國競爭力，讓世界擁抱臺灣。

黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城有豐富的研發和技術實力，匯集了國研院、中研院及工研院三大法人機構，以及陽明交大與成大，是臺灣智慧科技與淨零轉型的重要基地，不僅國家將此地作為AI產業發展中心，AMD、東京威力科創等高科技公司也陸續進駐，成為南方新矽谷指日可待；並感謝中央的支持，市府會全力配合加強基礎設施，讓產業跟研究能夠發揮到極致。

臺南市政府說明，近年來臺南在科技與產業發展上具有核心地位，特別是以南部科學園區為核心的半導體產業群聚效應，已成為全球產業鏈舉足輕重的一環，2023年營業額高達1.5兆元新臺幣，居全國各大科學園區之冠。園區內匯聚了台積電（2330）、聯電（2303）等半導體領頭羊，以及許多國際半導體設備廠商，如荷商ASML、美商Lam Research、日商TEL及Ebara等，這些巨頭的進駐無疑將使臺南成為全球AI晶片供應鏈的重要樞紐。

臺南產業發展的另一個重要引擎「沙崙智慧綠能科學城」，則緊密契合國家重大產業政策方向，吸引資安、太空、量子科學、智慧交通、淨零科技、智慧農業、智慧醫療等領域產學研單位進駐。截至113年12月底，已有136家企業進駐，創造了2,057個就業機會，並於今(114)年喜迎國際大廠AMD（超微）的進駐。為臺南帶來許多嶄新產業發展的可能性。

南市府將全力配合國科會在沙崙設立的「AI產業專區」，積極推動人工智慧技術與應用、前瞻性再生能源、化合物半導體、資安技術等智慧科技，打造一條完整的「半導體S廊帶」，整合沙崙與南科雙引擎力量，為臺灣產業在全球市場中的韌性與競爭力注入新動能。此外持續整合中央與地方的資源，全力促成AI產業化、產業AI化，助百工百業數位轉型，建構大南方產業生態系。

AI 半導體 綠能

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