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台數科推500M高速雙向上網 每月1099元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

看準高速上網需求，台灣數位光訊科技集團（6464）（台數科）宣布為迎接農曆新年，推出優惠方案，讓全家在新的一年中盡享智慧生活與娛樂饗宴。台數科指出，優惠方案自即日起起至2月底止，每月1,099元，可擁有FTTH 500M對稱式網路和有線電視、LINE TV的超值組合。

台數科表示，申辦上述方案，享Wi-Fi 6分享器一台以及電視電話半年免費，滿足過年期間，看電視、娛樂追劇與高速上網需求，便可參加「新春福袋組」抽獎活動！

台數科表示，幫您家中升級4K智慧機上盒，內建YouTube和藍牙語音遙控器，不僅收視有線電視頻道無負擔，更能享受LINE TV高畫質台劇、韓劇、陸劇、動漫等內容。每月觀看30分鐘以上還可獲得「哈POINTS」 10點，點數可用於購買台數科任一產品或加值服務的折抵。

此外，台數科指出，過年前若要居家清潔，還可以交給機上盒來預訂家務清潔、冷氣保養等服務。實現智慧生活、樂趣加倍，就找台數科旗下有線電視系統台，讓您的新年佳節追劇不無聊，生活更便利！

台數科 有線電視

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