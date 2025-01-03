快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

官網遭受網路攻擊 世芯：評估對營運無重大影響

中央社／ 新竹3日電

特殊應用晶片（ASIC）廠世芯-KY公告表示，官網遭受網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，目前網站已恢復正常運作，評估對營運尚無重大影響。

世芯-KY指出，發現遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制；現階段正與外部資安公司調整策略因應攻擊並持續觀察，網站皆已恢復正常運作。

世芯-KY表示，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，網路攻擊事件對營運尚無重大影響。後續將持續強化網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。

世芯 晶片 網路攻擊

延伸閱讀

美國連續兩起汽車攻擊事件 川普批因拜登開放邊境

日本最大行動通信業者遭網路攻擊 入口網站故障

大摩按讚ASIC IC六族群

日本里索那銀行網銀一度停擺 疑遭網路攻擊

相關新聞

影／打造台灣「人工智慧島」賴總統：天時地利人和

國科會「大南方新矽谷」、在台南歸仁興建「AI創新應用大樓」今天啟動典禮。總統賴清德參觀科技研發成果前致詞說，就職時宣示要...

聯寶Q4營收1.63億元，年增16.9％創單季新高

聯寶（6821）今日公布2024年12月合併營收4932萬元，和去年持平；2024年第4季合併營收達1.63億元，季增0...

微星引領綠能未來 CES推出能源管理系統、旅行充電樁

全球電動車充電及新能源解決方案領導品牌MSI微星（2377），將於國際消費電子展（CES 2025）推出最新的充電樁軟硬...

獎金提高至150萬美元 鴻海 TLPGA 選手錦標賽第二屆再啟

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）3日宣布，與鴻海（2317）與聯手打造的「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」第二屆賽...

達梭系統挾AI驅動「虛擬雙生」登美CES 4亮點提前曝光

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）3日宣布，將於2025年美國消費性電子展（CES 202...

鈺立微推出最新無人載具空間感知YX9170解決方案

鈺創集團旗下鈺立微電子預計在今年的CES展中，最新無人載具空間感知YX9170解決方案。YX9170解決方案，搭載eYs...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。