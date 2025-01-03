官網遭受網路攻擊 世芯：評估對營運無重大影響

特殊應用晶片（ASIC）廠世芯-KY公告表示，官網遭受網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，目前網站已恢復正常運作，評估對營運尚無重大影響。

世芯-KY指出，發現遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制；現階段正與外部資安公司調整策略因應攻擊並持續觀察，網站皆已恢復正常運作。

世芯-KY表示，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，網路攻擊事件對營運尚無重大影響。後續將持續強化網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。