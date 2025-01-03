聯寶Q4營收1.63億元，年增16.9％創單季新高

聯寶（6821）今日公布2024年12月合併營收4932萬元，和去年持平；2024年第4季合併營收達1.63億元，季增0.22%、年增16.9%，創歷年單季新高；累計2024年全年合併營收5.66億元，年增2.1%，也改寫歷年同期新高。

聯寶表示，旗下磁性元件業務受惠網通產業景氣逐步回升，包括歐洲、印度地區訂單需求提振，帶動網通相關客戶對於旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器等磁性元件備貨力道，挹注第四季磁性元件業務銷售年增36.17%，佔整體營收比重提升至77.75%，此外，無線充電業務方面亦同步受惠Qi 2無線充電新品訂單出貨，皆係帶動聯寶第四季合併營收年增16.86%關鍵，並創下單季歷史新高之關鍵。

根據專業研調機構Global Information Industry（GII）最新報告指出，看好全球無線網路需求提高，Wi-Fi 7技術不斷突破，2022年全球Wi-Fi 7市場規模約6億美金，預估2023年至2030年將以年均57.2%成長力道推升全球市場規模擴大，有助於創造聯寶旗下磁性元件業務良好發展條件。

聯寶指出，受惠Wi-Fi 7技術逐步普及，憑藉旗下Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器已通過多家國際品牌客戶產品認證與銷售實績，公司亦於12月正式喜獲歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案訂單，預計於今年第一季陸續出貨，凸顯聯寶磁性元件良好市場競爭力，以期未來隨著Wi-Fi 7終端裝置越趨普及趨勢下，創造旗下磁性元件業務良好業務接單表現。

展望2025年，聯寶對市場前景持審慎樂觀態度。聯寶仍積極擴大旗下磁性元件、無線充電業務接單規模，除觀察磁性元件業務動能有望延續去年下半年良好訂單需求，並積極掌握Wi-Fi 7應用、各國政府推動網路基礎建設升級計劃等商機。

另一方面，聯寶也針對旗下無線充電業務進行客戶業務接單結構調整，產品外觀、機構設計升級等計畫，同時密切留意全球局勢、中美貿易戰影響，持續完善供應鏈良好管理，以提高營運彈性應變，有望帶動未來營運向上成長態勢。