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信邦營收／2024年332.18億元 連續15年改寫歷史高點紀錄

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）3日公布自結2024年12月合併營收為26.53億元，較11月28.80億元減少7.88%，比2023年同期22.01億元成長20.58%；2024年第4季合併營收為83.40億元，較第3季減少1.54%，與2023年同期相比成長12.29%；累計2024全年度合併營收為332.18億元，較2023年成長0.75%。

信邦指出，2024年12月合併營收較11月減少，係受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響。2024年全年度合併營收332.18億元，再次超越去年之營運表現，為歷史之高點，自2009年以來，已連續15年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦MAGIC 5大產業2024年全年度之銷售相較於2023年，醫療及健康照護產業減少0.48%、汽車產業減少2.47%、綠能及節能產業減少15.66%、工業應用產業成長5.52%、通訊及電子周邊產業成長23.46%。依據客戶端需求之預估，展望2025年第1季出貨，將優於2024年第4季，並逐季增加。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收75.35%；連接器及零組件銷售占24.65%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收28.95%；綠能產業占25.39%；通訊及電子周邊產業占22.94%；汽車產業占14.61%；醫療及健康照護產業占8.11%。

信邦 營收

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