微星引領綠能未來 CES推出能源管理系統、旅行充電樁

全球電動車充電及新能源解決方案領導品牌MSI微星（2377），將於國際消費電子展（CES 2025）推出最新的充電樁軟硬體解決方案，包括全新 80kW 直流快速充電樁、旅行充電樁 MSI EZgo、MSI eConnect 能源管理系統（EMS）等，展示在綠能技術與充電體驗上的最新突破。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「透過推出 MSI eConnect 與 MSI EZgo 等產品，我們展現推動綠能轉型的決心與技術能力。這些解決方案不僅滿足用戶在安全性與便利性上的需求，更助力電動車市場邁向可持續發展。」他強調，CES 2025將樹立微星在 EVSE（電動車供應設備）領域的重要里程碑，未來微星將持續投入創新技術，為全球車主與合作夥伴提供高效且環保的充電體驗。

微星本次展位位於 Las Vegas Convention Center （LVCC）的 West Hall #3075，該館為 CES 的車用技術主力展區，匯聚各大車廠及車用技術領導企業。展期自 2025 年 1 月 7 日至 10 日，微星將呈現其最新技術成果，為全球車主與產業合作夥伴帶來突破性產品與服務。

微星將展示升級版的 80kW 直流快速充電樁，提供更高效能的充電體驗，滿足電動車主對快速充電的需求，助力公共與商業充電場域建設。微星 80kW 快速充電樁專為停留時間於 1~2 小時的場域設計，如百貨商場、餐飲、戲院等娛樂場所，每小時可為車輛補充 50% 以上電量。

採用 ISO 15118 國際標準，可與車端溝通、識別車輛、車主並自動授權，免除付款操作，實現便利的隨插即充功能，優化場站營運效率。雙槍設計還可依據車輛需求，動態分配功率，減少多車充電的整體時間。此外，頂端具備擺臂收納設計，在延伸使用範圍之餘，也避免線纜落地造成磨損，以延長壽命。

此外，微星首次於 CES 亮相 Portable 可攜式充電樁，專為經常旅行或出差的車主設計，具備輕便、智慧與高相容性，讓移動充電更加便捷與高效。MSI EZgo 充電速度最快可達每小時 11kW，配備 1.8 吋螢幕，並以快速接頭支援更換 8 種常用電源線，適配各國多種插座；具備 IP66 防水抗塵等級，並可透過實體按鍵或手機 APP 進行時間排程，通電即充，無需任何安裝。

微星全自主開發的 MSI eConnect 智慧能源管理系統，以先進的「動態負載平衡」技術為核心，能根據用電需求自動調節充電樁輸出功率，在過載情況下依據客製化設定啟動平均降載或排隊模式，實現高效、安全的多車同時充電。在確保電網穩定運行的同時，系統透過即時監控，保障多車充電的供電穩定性，並結合異常警示與遠端控制功能，為用戶提供全面的用電安全保護。