獎金提高至150萬美元 鴻海 TLPGA 選手錦標賽第二屆再啟
台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）3日宣布，與鴻海（2317）與聯手打造的「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」第二屆賽事將於2月27日（四）至3月2日（日），228連假期間登場！2025年選手錦標賽總獎金大幅增加50%，來到台巡單獨認證賽事史上新高的150萬美元，並且連續第二年在東方高爾夫俱樂部舉行，本屆賽事將透過緯來體育台、博斯體育台以及日本朝日電視台旗下スカイＡ同步轉播，也創下台巡單獨認證賽事首次有日本電視台轉播的先例。
鴻海TLPGA選手錦標賽第二屆最大亮點，延續2024年的高積分、高獎金、高選手強度「三高」特色，今年為鼓勵選手有好表現，增加賽事強度與積分，鴻海將總獎金一口氣提升至150萬美元，超越去年的百萬美元紀錄，媲美LPGA美巡賽規格，大幅提升台巡賽事的國際競爭力。
「瞄準世界・亮麗揮擊」本屆賽事自2024年12月開放全球選手報名後，已吸引上百位國際女子好手參賽，包括鴻海贊助選手──台灣最強新人吳佳晏、上屆冠軍日本甜心川﨑春花、亞軍侯羽桑。首波選手名單中，另一大亮點是睽違7年將再次來台、去年才剛奪下澳洲公開賽冠軍、氣勢正旺被視為本屆冠軍大熱門的前世界球后申智愛。本屆賽事預計將吸引超過十位世界排名前百的頂尖選手參賽。首屆比賽中，日本選手表現亮眼，今年第二屆更將迎來超過15位日本正巡選手，共同角逐冠軍金盃。
本屆最終參賽選手名單將於1月17日正式公布，面對世界級選手的挑戰，台巡好手已做好準備「Aim High. Swing Brilliantly」，勢必為球迷帶來一場精采絕倫的高球盛宴。今年賽事適逢228連假，歡迎喜愛高爾夫的球迷，到現場為選手們加油喝采。賽事交通接駁資訊後續將透過活動粉絲專頁公布。
為了滿足無法到現場加油的球迷，今年比賽除了透過YouTube頻道網路直播外，也將一口氣在緯來體育台、博斯體育台以及日本スカイＡ等，台灣、日本三個不同體育頻道播出，相關賽事資訊及周邊活動，歡迎追蹤鴻海TLPGA選手錦標賽臉書粉絲團「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽FOXCONN TLPGA PLAYERS CHAMPIONSHIP」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言