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獎金提高至150萬美元 鴻海 TLPGA 選手錦標賽第二屆再啟

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
2025年鴻海TLPGA選手錦標賽總獎金大幅增加50%，來到台巡單獨認證賽事史上新高的150萬美元，並且連續第二年在東方高爾夫俱樂部舉行。鴻海／提供
2025年鴻海TLPGA選手錦標賽總獎金大幅增加50%，來到台巡單獨認證賽事史上新高的150萬美元，並且連續第二年在東方高爾夫俱樂部舉行。鴻海／提供

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）3日宣布，與鴻海（2317）與聯手打造的「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」第二屆賽事將於2月27日（四）至3月2日（日），228連假期間登場！2025年選手錦標賽總獎金大幅增加50%，來到台巡單獨認證賽事史上新高的150萬美元，並且連續第二年在東方高爾夫俱樂部舉行，本屆賽事將透過緯來體育台、博斯體育台以及日本朝日電視台旗下スカイＡ同步轉播，也創下台巡單獨認證賽事首次有日本電視台轉播的先例。

鴻海TLPGA選手錦標賽第二屆最大亮點，延續2024年的高積分、高獎金、高選手強度「三高」特色，今年為鼓勵選手有好表現，增加賽事強度與積分，鴻海將總獎金一口氣提升至150萬美元，超越去年的百萬美元紀錄，媲美LPGA美巡賽規格，大幅提升台巡賽事的國際競爭力。

「瞄準世界・亮麗揮擊」本屆賽事自2024年12月開放全球選手報名後，已吸引上百位國際女子好手參賽，包括鴻海贊助選手──台灣最強新人吳佳晏、上屆冠軍日本甜心川﨑春花、亞軍侯羽桑。首波選手名單中，另一大亮點是睽違7年將再次來台、去年才剛奪下澳洲公開賽冠軍、氣勢正旺被視為本屆冠軍大熱門的前世界球后申智愛。本屆賽事預計將吸引超過十位世界排名前百的頂尖選手參賽。首屆比賽中，日本選手表現亮眼，今年第二屆更將迎來超過15位日本正巡選手，共同角逐冠軍金盃。

本屆最終參賽選手名單將於1月17日正式公布，面對世界級選手的挑戰，台巡好手已做好準備「Aim High. Swing Brilliantly」，勢必為球迷帶來一場精采絕倫的高球盛宴。今年賽事適逢228連假，歡迎喜愛高爾夫的球迷，到現場為選手們加油喝采。賽事交通接駁資訊後續將透過活動粉絲專頁公布。

為了滿足無法到現場加油的球迷，今年比賽除了透過YouTube頻道網路直播外，也將一口氣在緯來體育台、博斯體育台以及日本スカイＡ等，台灣、日本三個不同體育頻道播出，相關賽事資訊及周邊活動，歡迎追蹤鴻海TLPGA選手錦標賽臉書粉絲團「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽FOXCONN TLPGA PLAYERS CHAMPIONSHIP」。

日本 高爾夫 鴻海

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