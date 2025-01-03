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友達CES展 大秀車用運算方案擴展人機互動

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

友達（2409）以Display HMI解決方案領導供應商之姿，於1月7日至10日在美國拉斯維加斯登場的CES 2025，與子公司BHTC盛大展示友達智慧座艙，透過「Infinite Future, Unlimited Possibilities」展示主題為核心，帶來駛往未來移動的全新樣貌。

新一代友達Smart Cockpit 2025融合卓越的Micro LED顯示效果、人性化操控體驗和嶄新突破的車用運算方案，淬鍊出突破傳統思維的智慧座艙解決方案，激發車內設計新概念，為乘用者帶來前所未有的移動體驗，邁向宛如置身時空異境、漫遊沉浸式的無邊際座艙饗宴。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，隨著智慧座艙、車內資訊娛樂系統蓬勃發展，未來車輛將迎來更多變革，將資訊、娛樂、連結和安全性提升到下一個全新境界。友達以領先的顯示技術結合BHTC深厚的車用HMI解決方案，提供全方位的智慧移動服務，並透過創新科技與優異整合能力，賦能未來移動的超凡體驗，成為車廠同中求異、力求勝出的重要關鍵。

友達體現對於未來移動的想像，進而突破傳統框架，革新人機介面於座艙內的呈現方式，展示進階多元資訊與娛樂應用。友達全新Smart Cockpit 2025以智慧座艙先鋒姿態，注入引領業界的一系列車用Micro LED Display HMI解決方案涵蓋天窗、車側窗、中控台和方向盤等，運用Micro LED 前瞻顯示技術透明、大型化、可撓的優勢，重新定義智慧座艙的設計概念，擴展人機互動；並透過車用運算方案延伸AI人工智慧和車聯網領域應用，演繹人車一體的駕乘體驗，透過全方位智慧移動服務，為駕駛和乘客帶來更安全、舒適、智慧且富有娛樂效果的座艙體驗。

友達挑戰汽車智慧化的極限，首創將Micro LED透明顯示器無縫拼接、導入至大面積的的「幻境全景天幕（Virtual Sky Canopy）」以及整合觸控、感測等多功能感受的「XR互動智慧窗（XR Interactive Window）」，揭示智慧座艙人機互動應用新面貌。友達將天窗融合科技與藝術的擴增沉浸式體驗，並可透過側窗連動，感受猶如環繞劇場般的變幻光譜，釋放車內空間延伸至無邊際的奇幻世界；亦可調節天窗與側窗的透明度，讓駕駛者和乘客在行車過程中享受各種娛樂之餘，保有安全與隱私性，並達到防窺及遮陽效果。

LED 友達

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