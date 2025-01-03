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友達衝刺智慧移動事業 揮軍CES展出智慧座艙

中央社／ 台北3日電

美國CES消費性電子展即將於7日開鑼，友達強攻智慧移動，預告將攜手子公司BHTC，展出全新的智慧座艙，大量導入MicroLED技術。

友達去年11月董事會通過將原本旗下智慧移動事業群，以及先前併購的德國BHTC公司，納入友達新設立的100%持股子公司「友達智慧移動」（AMS），以提升集團移動事業單位的運作效率，全力衝刺智慧移動事業。2025年一開春，友達揮軍在美國拉斯維加斯舉行的CES，便以智慧移動為展出重點。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，隨著智慧座艙、車內資訊娛樂系統蓬勃發展，未來車輛將迎來更多變革，將資訊、娛樂、連結和安全性提升到下一個全新境界。友達挾著面板技術基礎，深耕車用HMI（人機介面）解決方案，透過創新科技與整合能力，希望協助車廠客戶同中求異。

友達預告，此次將展出的全新智慧座艙解決方案，大量採用新的Micro LED技術，應用在天窗、車側窗、中控台及方向盤等，並擴展人機互動。透過車用運算方案延伸AI和車聯網領域應用，演繹人車一體的駕乘體驗。

友達將Micro LED透明顯示器無縫拼接、導入「幻境全景天幕」以及整合觸控、感測等多功能感受的「XR互動智慧窗」，將天窗融合科技與藝術的擴增沉浸式體驗，並可透過側窗連動，感受猶如置身環繞劇場，還可調節天窗與側窗透明度，讓駕駛者和乘客在行車過程中享受各種娛樂之餘，保有安全與隱私性，並達到防窺及遮陽效果。

LED 友達 美國

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