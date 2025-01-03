達梭系統挾AI驅動「虛擬雙生」登美CES 4亮點提前曝光
法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）3日宣布，將於2025年美國消費性電子展（CES 2025）展示推動人類健康與生活福祉未來發展的創新技術。虛擬世界的應用將揭示如何幫助人類實現更長壽、更美好的生活。展區內容涵蓋互動故事講述、實際應用演示、沉浸式視覺化體驗、新創企業展示以及專家討論等，全面呈現虛擬雙生技術與實時資料的結合如何應對全球健康挑戰，同時突破個性化健康管理的極限。
達梭系統透露，團隊特地規劃了一場精彩的互動式展演「虛擬人體體驗：穿越生命虛擬城市之旅（The Virtual Human Experience: A Journey Through the Virtual City of Life）」。該展示將人體重新構想為充滿活力且功能完善的城市，生動展現虛擬雙生（virtual twin）在疾病預測、個性化治療設計及公共衛生策略指導的無限可能。透過動態視覺呈現AI驅動的健康最佳化措施，模擬人體器官系統如何透過相互依存與適應以維持身體平衡與韌性，揭示生物學與工程學之間的深層聯繫。
每個器官都被比喻為城市中不可或缺的結構：大腦象徵市政府，心臟則代表發電廠，而閃爍的「數位血管（digital vein）」將每個虛擬雙生器官緊密連結，象徵資訊流動如同血液輸送養分般遍布全身。展示的三個實例，包括運動員大腦、心臟病患者及虛擬腸道，將深入闡釋虛擬雙生在個性化治療、手術規劃及醫療器材開發的核心應用。
關於虛擬雙生技術對健康與福祉影響的其他展示重點包括：1.心臟與大腦的虛擬雙生技術能提供精準洞察，幫助實現挽救生命的干預措施與主動式護理；2.整合達梭系統MEDIDATA解決方案的虛擬臨床試驗與穿戴式感測器，突破包容性與個性化層面的限制，推動尖端療法的普及；3.與ASICS合作推出的精準鞋類虛擬實境體驗，整合人工智慧、生物力學（biomechanics）與材料科學，打造量身定制的鞋墊，能夠降低生物力學壓力，並改善姿勢與運動表現；4.達梭系統專家與合作夥伴將每小時舉辦講座，分享消費者健康領域的最新技術進展與趨勢。
在進行展示的同時，達梭系統也將在CES的Eureka Park展示其開放式創新實驗室與新創企業加速器計畫3DEXPERIENCE Lab。參與該計畫的三家新創企業Atacama Biomaterials、Strong by Form、與Pacify Medical將在現場分享如何透過3DEXPERIENCE平台設計、模擬和開發顛覆性創新技術，並展示其儀表板（dashboard）和原型。
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