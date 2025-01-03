鈺立微推出最新無人載具空間感知YX9170解決方案

鈺創集團旗下鈺立微電子預計在今年的CES展中，最新無人載具空間感知YX9170解決方案。YX9170解決方案，搭載eYs3D多傳感器影像控制晶片eSP936、融合計算次系統 – XINK-ll邊緣空間運算平台，透過先進的多感測器融合與AI驅動技術，展現空間感知與辨識能力的突破，為工業型與服務型機器人、無人載具等智能系統的研發提供支撐，成為智慧系統開發的關鍵推動力。

YX9170解決方案的核心優勢在於全方位感測器融合。它整合了雙目深度感測器，支援高達1280x720高畫質影像，並配備4台RGB相機同步協作，提供更廣的感知距離與辨識精準度。支援多種雙目鏡頭距離(baseline)深度整合，突破傳統Stereo Vision雙目視覺測量技術限制，超越過往多鏡頭影像處理與運算架構整合不易，形成全區域AI智慧感知系統。

智能感知特性為YX9170解決方案的亮點，內嵌的AI算法可即時實現多同步影像物體識別，成功降低系統30%運算消耗和處理延遲。藉由YX9170 及XINK-ll高技術開發彈性和靈活的軟體解決方案，幫助客戶快速設計最適應的多感測器融合之空間感知軟硬體方案，凸顯其超群的技術實力。

鈺立微同時也推出最新的無人載具導航YX9670解決方案，其搭載eYs3D多傳感器影像控制晶片eSP936、融合計算次系統 – XINK-ll邊緣空間運算平台，透過先進的多傳感器融合與AI驅動技術，徹底革新環境感知與導航能力。

YX9670解決方案嵌的AI算法可即時實現環景物體識別、航行方向分析，並具備多目標追蹤功能。即便在複雜或惡劣環境中，該系統仍能保持高效的偵測與辨識能力，展現其卓越的技術實力。

YX9670解決方案已成功應用於無人船導航，為物流船隻、環境監測船及特殊用途無人船提供安全高效的導航支持。憑藉其先進的感測技術和AI計算能力，該方案不僅滿足當前需求，更為未來智慧航行的人機互動介面開闢嶄新的發展空間。