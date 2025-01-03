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Arm揭示未來晶片技術新趨勢 小晶片將嶄露頭角

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm揭示未來晶片技術新趨勢， 小晶片將嶄露頭角。圖／工研院提供
Arm揭示未來晶片技術新趨勢， 小晶片將嶄露頭角。圖／工研院提供

全球晶片矽智財（IP）大廠Arm，今日提出未來晶片技術發展做出以下預測，首先針對晶片設計架構，揭示小晶片（Chiplet）將成為解決方案的重要部分；此外，晶片設計也必須「重新校準」摩爾定律，在追求更多電晶體、每年效能翻倍之餘，更應著透過全新的設計架構，達到降低功耗，效能又不會降低，實現「綠色AI」。

Arm表示，傳統的晶片設計定案（tape-out）變得愈來愈困難。產業需要重新思考晶片的設計，突破以往傳統的方法。例如，人們逐漸意識到，並非所有功能都需要整合在單獨的單一晶片上，隨著晶圓製造廠和封裝公司探索新的途徑以突破摩爾定律的極限，小晶片等新方法便開始嶄露頭角。

實作小晶片的不同技術正倍受關注，並對核心架構和微架構產生深遠的影響。對於小晶片，架構師需要逐步瞭解不同實作技術的優勢，包括製程工藝節點和封裝技術，進而運用相關特性來提升效能和效率。

小晶片技術已能有效應對特定市場需求和挑戰，並預計在未來幾年持續發展。在車用市場，小晶片可幫助企業在晶片開發過程中實現車規級認證，同時透過運用不同的運算元件，展現擴大晶片解決方案的規模並實現差異化。例如，專注於運算的小晶片具有不同數量的核心，而專注於記憶體的小晶片則具有不同大小和類型的記憶體。因此，透過系統整合商，可對這些不同的小晶片進行組合和封裝，企業得以開發出更多高度差異化的產品。

在過去的摩爾定律，單一晶片上的電晶體數量已達到數十億，其效能每年翻倍，功耗每年減少一半。然而，這種在單獨的單一晶片上持續追求更多電晶體、更高效能和更低功耗的做法已經難以為繼。半導體產業需要重新思考和校準摩爾定律及其對產業的意義。

其中之一，就是在晶片設計過程中，不再僅僅將效能作為關鍵指標，而是將每瓦效能、單位面積效能、單位功耗效能和總擁有成本做為核心指標。此外，還應導入一些新指標，關注系統實作方面的挑戰，確保將 IP 整合到系統單晶片（SoC）及整個系統之後，效能不會下降。因此，這需要在晶片開發和部署過程中持續地進行效能優化。隨著科技產業大規模地朝著更高效率的 AI 工作負載運算發展，這些指標將在相關領域變得更為重要。

摩爾 晶片

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