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明星基金經理人：第1季聚焦兩大科技展會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一奔騰基金定期定額報酬率。(資料來源：晨星，統計至2024/12/31)
統一奔騰基金定期定額報酬率。(資料來源：晨星，統計至2024/12/31)

過去兩年受惠AI趨勢，台股展現多頭氣勢，加權指數數次刷新歷史高點。在市場需求強勁的背景下，2025年AI仍將是台股主要成長動能，使牛市有望延續。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，第1季科技產業將有兩大展會登場，包括1月的美國消費性電子展（CES）和3月的輝達全球頂尖人工智慧展（GTC），各大廠將發表新款AI相關產品和應用，有機會帶動台股科技股後市表現。

陳釧瑤表示，以AI晶片兩大族群來說，包括輝達GB200及ASIC相關供應鏈。雖然GB200因零組件供應不順及組裝良率問題，使第1季供應鏈的拉貨動能可能不如預期，影響相關類股短線表現。但市場需求保持強勁，供應鏈獲利實現只是遞延到第2季，加上輝達有望於GTC展會發表新產品，相關類股後市仍有表現機會。而ASIC族群受惠雲端服務商加大投入客製化晶片，上半年訂單可見度較高，且拉貨動能相對明確，可望帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

消費性電子方面，陳釧瑤表示，AI終端產品仍需要領頭羊推出亮眼產品，以激發消費力道。目前智慧型手機市場仍以蘋果為主，使第3季將發表的iPhone17將成市場焦點，加上蘋果可能於第2季推出新款SE手機，有利相關供應鏈營運。因應美國新政府可能提高進口關稅，部分NB/PC可能在農曆年前出現拉貨潮，使相關類股有望受惠。另外，輝達將於CES展會發表新款遊戲顯卡，為相關族群帶來正向挹注。

統一投信表示，1月美國即將進行新政府交接，加上農曆年前投資人獲利了結賣壓，可能讓股市出現較大波動。投資人可利用分批布局或定期定額方式進場，分散投資風險。統一奔騰基金長期表現優異，多期間績效名列前茅，三年、五年及十年的定期定額報酬率高達61.28%、119.16%及289.59%，皆遠勝同類型基金平均值。

搭配統一投信近期推出的優惠，還能省下手續費。2025年1月24日下午4點前，投資人無論是定期定額或日日扣統一投信任何一檔基金，都享有終身０手續費優惠。利用日日扣機制，投資人可以依照自身的財務規劃，任選扣款日期。還有加碼扣機制，可以在基金淨值與10個交易日前相比，跌幅達到投資人設定目標時，自動加碼扣款，幫投資人執行低檔加碼的投資策略。

AI 輝達

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