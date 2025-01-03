帆宣：美國業務正向發展 今年毛利率看升
高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣去年美國業務恐將虧損，預期今年可望正向發展，整體毛利率應可向上攀升。
帆宣去年受惠半導體客戶持續積極擴產，總營收可望挑戰新台幣600億元關卡，將創下新高；不過，受到美國業務虧損影響，帆宣毛利率和獲利面臨下滑壓力。
據帆宣統計，美國子公司Marketech InternationalCorporation USA去年前3季虧損8.03億元；帆宣前3季整體毛利率8.15%，較2023年同期下滑1.46個百分點，歸屬母公司淨利約13.97億元，年減約24.49%，每股純益6.94元。
帆宣指出，去年第4季美國業務虧損已在收斂，預期明年應可正向發展，不致出現負毛利情況，整體毛利率可望向上攀升。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言