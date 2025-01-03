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帆宣：美國業務正向發展 今年毛利率看升

中央社／ 新竹3日電

高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣去年美國業務恐將虧損，預期今年可望正向發展，整體毛利率應可向上攀升。

帆宣去年受惠半導體客戶持續積極擴產，總營收可望挑戰新台幣600億元關卡，將創下新高；不過，受到美國業務虧損影響，帆宣毛利率和獲利面臨下滑壓力。

據帆宣統計，美國子公司Marketech InternationalCorporation USA去年前3季虧損8.03億元；帆宣前3季整體毛利率8.15%，較2023年同期下滑1.46個百分點，歸屬母公司淨利約13.97億元，年減約24.49%，每股純益6.94元。

帆宣指出，去年第4季美國業務虧損已在收斂，預期明年應可正向發展，不致出現負毛利情況，整體毛利率可望向上攀升。

帆宣 美國

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