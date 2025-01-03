廣達案子愈接愈多 透露GB300正在開發

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（2）日首度透露，廣達正在開發輝達（NVIDIA）下世代GB300 AI伺服器，預計第3季出貨，「現在（廣達）案子愈接愈多」，而且會擴大機器人布局。

市場先前傳出，因GB300與GB200推出時程很近，客戶出現「捨棄GB200、直接跳到GB300」的狀況，恐導致GB200產品對協力廠實際業績挹注不如預期。

對於相關傳言，楊麒令直言：「沒有聽說」，否認相關傳聞。

楊麒令分析，大家都知道，四大雲端服務供應商（CSP）的大語言模型（LLM）一直都在推新版本，CSP都不想錯過，「他們都想說現在能用就馬上用。」現在很多CSP的商業模式都存在，在這種情況下，不會放棄任何一個世代的大語言模型，因此不會捨棄GB200。

楊麒令強調，廣達現在案子愈接愈多，人才還是不夠，今年台灣還要增加500到600人，使得研發部門達到3,000人。同時，今年確定會在泰國擴產，並考慮在美國擴產。

他強調，面對「川普2.0」時代來臨，「廣達已經準備好了」，主因過去兩年廣達一直在擴產，而且鎖定美國增加產能，因此壓力會比較小。

至於廣達是否會擴大投資機器人，他說，目前看來，廣達旗下達明的機器人投資滿多的，尤其特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳同聲看好機器人，這兩人都對未來很有遠見，「看得應該滿準的」。

他認為，與AI結合之後，應用面會不一樣，會蓬勃發展，對伺服器的需求更大，因為現在AI不管在地端、機器人、私有雲、公有雲，到邊緣運算等，都一直在拓展，因此，AI一直往前進。

媒體詢問今年一般伺服器市況，楊麒令認為，今年也會不錯，過去兩年都在談AI伺服器，去年第4季已經看到一般伺服器往上衝，應該會保持一定成長。