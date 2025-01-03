電感廠吃補 出貨喊衝

AI伺服器需求強勁，帶旺被動元件產業，不僅積層陶瓷電容（MLCC）主要供應商國巨（2327）、華新科受惠，電感廠臺慶科、三集瑞-KY出貨也跟著看俏。

其中，臺慶科在AI伺服器應用TLVR電感產能已到位，進入送樣階段，預估最快本季開始貢獻營收；三集瑞則已切入輝達H100伺服器供應鏈，2025年有機會再躋身GB200協力廠名單、

業界說明，電感在伺服器運算中扮演重要角色，特別是在CPU和GPU的電源系統中，電感能確保電流穩定和高效傳輸，從而提升伺服器運算速度和穩定性。隨著運算需求不斷升級，對電感性能要求同步提高，朝更小尺寸、更高效率和更好的頻率響應等方向前進。

三集瑞於2023年開始因應AI伺服器發展，AI GPU OAM模組需求增加，該公司亦提供模組所需電感產品，伴隨AI伺服器功耗大幅提升，電感用量及單價都優於一般伺服器，營運吃補。

三集瑞統計，2024年第1季該公司AI伺服器電感營收比重達18％，估2024年第4季有機會達20％，2025年隨著AI GPU大廠高階AI伺服器持續放量，營收占比挑戰25%至30％，並積極開發客製電源模塊電感。

臺慶科也全力強化AI領域量能，AI伺服器使用的TLVR電感已進入量產。