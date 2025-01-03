地表最強AI伺服器搶市 國巨、華新科迎GB200拉貨潮

輝達（NVIDIA）「地表最強AI伺服器」GB200大量出貨倒數計時，引爆被動元件新一波拉貨潮。由於AI伺服器積層陶瓷電容（MLCC）用量較傳統伺服器大增逾一倍，且單價也更好，國巨（2327）、華新科出貨暴衝，獲利大進補，龍頭國巨今年獲利更是看增兩成。

業界人士指出，AI伺服器和相關應用大幅刺激積層陶瓷電容等被動元件需求，每單位高分子（Polymer）電容材料，也可替代十顆至20顆積層陶瓷電容用量，GB200伺服器運算匣（Compute Tray）或其他AI伺服器的被動元件用料，可依客戶需求使用高階積層陶瓷電容或是Polymer材料，對相關廠商都有相當程度挹注。

就GB200來看，高容標準品單位用量高。以GB200系統主板為例，積層陶瓷電容總用量不僅較傳統伺服器增加一倍，1u以上用量約占60%，X6S／X7S／X7R耐高溫品項用量更高達85%，系統主板積層陶瓷電容總價也增加一倍，隨著訂單逐月增長，部分高容值產品訂單需求增長快速。

台灣被動元件廠中，國巨在AI伺服器相關布局取得領先地位，受惠於運算和企業系統應用加深對AI伺服器需求，國巨AI應用相關高分子電容、電感和電阻等產品出貨量正升溫當中。

國巨高度看好AI應用爆發對公司帶來的正面助益，董座陳泰銘多次強調，集團掌握所有AI需要的被動元件產品線，現階段更是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容最大供應商，並透過代工廠切入輝達供應鏈。

法人分析，目前AI應用占國巨集團整體業績比重約5%，隨著國巨持續強化布局輝達供應鏈，透過合格供應商（AVL）關係，擴大對GB200伺服器供應鏈供貨，加上業務領域穩定分散，正向看待今年獲利年增率可達二成。

華新科也全力搶攻AI伺服器和電源應用，先前高階AI伺服器電源對特殊和高壓電容被動元件需求特別明顯，華新科透過原廠委託製造（OEM）客戶，切入高階AI伺服器電源應用。

華新科推估，AI伺服器大電源供應器內的被動元件價值將增加10%至30%；電阻規格升級，價值較傳統伺服器增加40%至60%。

整體看來，隨著AI、車用等領域成長，伴隨產品組合優化，法人看好華新科今年營收、毛利率都將提升。

另外，根據工研院產科國際所報告，被動元件業2025年產值可望年增6.3%、達2,571億元，主要來自AI PC、AI智慧手機可延伸更多AI應用，推升被動元件產業成長格局確立。