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台積技術領先 大廠爭相合作

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）成為AI浪潮下大贏家，法人推估，台積電近期間接新增雲端服務供應商（CSP）客戶訂單主要來自ASIC廠商，隨著相關AI新晶片推出，台積電營收貢獻最大的5奈米家族產能利用率有望維持高檔，3奈米家族更是持續滿載。

台積電製程領先，成為各大廠爭相合作的對象。在AI領域，台積電董事長魏哲家先前即公開表示，全球除了一家（外界認為是三星）不是台積電的客戶，其他都是台積電客戶。台積電預期，2028年伺服器AI處理器到2028年將成長至占公司營收比重超過20%。

魏哲家先前並表示，「AI需求為真，而且需求才剛開始」，所有的AI創新者都和台積電合作。

台積電為全球首家2020年開始量產5奈米的晶圓廠，近年陸續推出N4、 N4P、 N4X和N5A等技術，持續強化其5奈米家族。台積電在先前技術論壇預告，N4P自2024年推動需求進一步增加，預期相關需求增加主要來自AI、網路和汽車產品，與產業趨勢密切相關。

台積電曾在2024年10月的法說會上提及，持續觀察到客戶對AI相關需求在2024下半年間極為強勁。台積電將伺服器AI處理器定義為執行訓練和推論功能的GPU、AI加速器和CPU，不包含網路、邊緣或終端裝置 AI，預測伺服器AI處理器去年貢獻營收將成長超過兩倍。

AI 台積電

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