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搶攻中階市場 OPPO推輕旗艦機 台鏈吃補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
陸系智慧手機品牌大廠OPPO新款輕旗艦機Reno13系列2日登台開賣。 聯合報系資料庫
陸系智慧手機品牌大廠OPPO新款輕旗艦機Reno13系列2日登台開賣。 聯合報系資料庫

陸系智慧手機品牌大廠OPPO新款輕旗艦機Reno13系列昨（2）日登台開賣，主打AI影像、辦公與遊戲應用，全面搶攻中階手機市場。新機採用聯發科（2454）天璣8350八核心處理器，並由台積電以4奈米製程打造，為2025年首發的AI手機新品。

OPPO為全球第五大、中國大陸第三大的智慧手機品牌業者，近年來在台灣耕耘有成，品牌影響力日益提升，去年度在台灣銷售額僅次於蘋果、三星，且共有四款機型擠入前20名榜單，在台灣中階手機市場具競爭力。

據悉，OPPO去年11月底才在大陸正式發表Reno13系列，相隔不到兩個月，海外首發市場就立即選擇台灣，凸顯出該品牌對台灣市場的重視度相當高，並對台灣市場的銷售有信心。

業界人士指出，OPPO因機身外型具設計感與時尚感，且中階手機性價比高，因此受台灣年輕消費族群歡迎，進而殺出血路，與蘋果、三星在中階手機市場三分天下。

OPPO新款輕旗艦機Reno13系列包括Reno13 Pro與Reno13兩款機種；其中，Pro版本導入同級產品唯一的5,000萬畫素潛望式長焦鏡頭，並支援3.5倍光學變焦與120倍數位變焦，並具多項AI應用功能及80W超級閃充功能，無論是攝像或續航力都在水準之上。

業界人士表示，OPPO近年來與聯發科、台積電合作密切，一方面是台積電的先進製程有助手機晶片功耗降低、效能提升，另一方面是聯發科的晶片性價比確實頗受手機業者青睞，強強聯手帶來的效益就是讓中階手機的規格越來越強悍，進而吸引用戶埋單。

針對新機價格方面，12GB+512GB版本的Reno13 Pro售價23,990元，12GB+256GB版本的Reno13則售價17,990元，二款新品價格均相當親民，即日起在國內各大通路開賣，預料有望帶動國內中階智慧手機市場一波買氣。

OPPO 台積電 智慧手機

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