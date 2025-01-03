廣達：今年訂單「全壘打」 董座林百里強調GB200將產出

廣達（2382）董事長林百里昨（2）日表示，2024年廣達在AI的成績是第一名，去年辛苦研發的成果，今年就要產出了（指輝達最新GB200 AI伺服器），而且是「全壘打」，看好2025年是廣達高成長的一年，將是「天下的廣達，廣達的天下」。

廣達2024年前11月合併營收1.27兆元，為同期最佳，年增28%，離2022年創的年度營收新高1.28兆元僅一步之遙。法人認為，廣達2024年營運將大豐收，全年業績創新高無虞，隨著林百里喊話「2025年是高成長的一年」，意味廣達今年仍將繳出亮麗的成績單，連二年業績改寫新猷。

廣達高層旺年會談話重點

廣達昨天舉行旺年會，以「AI領航，廣達天下」為主題，席開逾千桌，超過1萬名員工出席，最大獎為30萬元現金。林百里開場即對員工高喊：「廣達又成為第一啦」，掀起現場高潮。

林百里致詞時強調，2025年是一個「禧年」，每逢25就是一個禧，是禧年的開始，廣達有非常好的機會，主要是AI浪潮來襲，AI超級電腦今年就要登場，而且是「全壘打」（通吃四大雲端服務商訂單），「2025年會是一個高成長的一年」。

林百里指出，廣達從2016年就開發AI，如今的收穫不是偶然，而是「八年寒窗磨一劍」的成果，今年廣達應該也AI第一名，2025年是「天下的廣達，廣達的天下」，期許員工們打起精神更努力、更加創新，配合行銷、製造，一起努力。

廣達副董暨總經理梁次震指出，廣達2024年做得很棒，是大家一起努力的結果，1999年林百里就想到要做不一樣的，就要做雲端的東西，「今天我們做到了」，而且2025年要做得更好。

梁次震說，不只AI，所有東西都要努力，今年國際也有很多不確定因素，尤其1月20日就要面臨很多挑戰，世界局勢有很多變動，因為有一位總統（川普）要讓美國再度強大，所有的東西都在變，變得快才能掌握機會，並且面對挑戰，我們要一直往前看，為往後的十年、20年努力，「作為廣達人，不落人後」。