廣達楊麒令：四大CSP需求一直存在 「應用」為決勝關鍵

代工大廠廣達（2382）2日舉辦員工尾牙旺年會活動，而集團董事長林百里、副董事長梁次震也帶領一眾高管現身同樂。面對電子業2025的市況發展，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令直言，自己相信今年也會是很好的一年，而團隊在機器人、AI人工智慧等利多題材的帶動之下，絕對也會繳出很好的成長；對於2025的市場需求，楊麒令指出，市場上的伺服器產品不斷的推陳出新，而四大CSP的需求，也一直存在，今年一定會很好。

面對中國大陸日前傳出發表以中文為主的大語言模型，外界擔心是否會對廣達等一眾伺服器代工廠或多或少造成一些影響，對此，楊麒令則認為，中國大陸的大語言模型、跟英文架構的不太一樣，自己往專業一點的方向來說明，其實中文架構的大語言模型在運算時，跟英文架構的模型，使用的思考迴路以及運算角度都不太一樣、而每家研發商也都有每家自己領先的技巧，因此自己覺得不會有太大的影響。

針對海外產能布局，楊麒令指出，「這兩年我們一直都有在各地努力擴產，而美國也是我們著墨已久的一塊，也因為提早布局海外廠區產能，因此我們在美中貿易戰爆發時，遇到的影響及波動都比其他家遭遇的狀況還要輕微一點」。展望2025年市場發展，楊麒令坦言，自己認為市場在「應用面」，還有很多可以發展的空間，而應用方面布局多寡，將成為勝出關鍵，他相信今年在各種新產品的帶動之下，團隊也將持續繳出亮麗成績單。

廣達今年旺年會席開1,200桌，總共湧現逾1.2萬名員工同樂，而2日現場餐點是由晶華酒店負責。而今年一樣有現金抽獎的環節，據悉，本次最大獎為30萬現金獎，讓現場同仁興奮不已。而廣達今年以「AI領航，廣達天下」為主題，而壓軸演出則請來搖滾天王伍佰現身開唱 ，開場表演則以AI為題、以浮空的雷射在空中打上「AI」以及「廣達」等字樣、絢麗的效果讓人大感驚喜，而現場也請來熱力四射的舞團著銀光色的舞蹈服閃亮助陣，令人目不轉睛。