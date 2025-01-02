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楊麒令：廣達AI乘勝追擊 今年擬增500至600人

中央社／ 台北2日電
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令（中）。聯合報系記者吳康瑋／攝影
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令（中）。聯合報系記者吳康瑋／攝影

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天表示，為因應不斷增加的專案需求，廣達人工智慧（AI）想乘勝追擊，今年計劃增加500至600名員工；輝達下一代超級晶片GB300正在進行開發中，廣達預計今年第3季推出。

廣達今天舉辦尾牙旺年會，談到美國總統當選人川普（Donald Trump）將於1月20日就任，如何因應地緣政治風險，楊麒令表示，過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國，「我想我們的壓力比較小」，至於川普就任後會如何發展，廣達也不知道，「就等開獎再說吧」。

廣達今天旺年會以「AI領航˙廣達天下」為主題，席開逾千桌，總獎金超過新台幣5000萬元，最大獎30萬元。

楊麒令接受媒體採訪表示，廣達工程團隊人力還是不夠，需要更多的人，因為專案越接越多，還想「乘勝追擊」。

他說，現在整個AI產業不斷發展，尤其大型語言模型（LLM）持續推陳出新，許多雲端服務供應商（CSP）的商業模式都已經存在，可以從中變現，不會放棄導入任何一個世代的AI伺服器。

談到輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）等科技大廠都看好人形機器人前景，楊麒令表示，機器人與AI結合後，應用面不太一樣，AI需求會增加，包括客戶端、機器人、私有雲和公共雲等，整個AI市場還會再拓展。

AI 廣達 機器人

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