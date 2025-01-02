聽新聞
0:00 / 0:00
川普1月20日上任！廣達梁次震：視作特別「挑戰」必須克服
代工大廠廣達（2382）2日舉辦旺年會活動，而董事長林百里也攜手副董事長梁次震現身同樂，面對美國總統當選人川普即1月20日將正式宣誓就職上任，梁次震坦言，今年國際環境還存有很多不確定的因素，雖然自己不知道20日後的局勢會發生什麼變動，但他將其視作一個特別的挑戰，「雖然到時候全世界一定會有一些轉變，但我們一定要盡快克服難關，持續掌握市場先機」。
梁次震指出，「過去一年來我們在各個方面的確都取得了很棒的成長，而近兩年團隊在AI大潮的帶動之下，也持續前行、拿下相當亮麗的成果」，梁次震直言，「AI領航之路」一路走過來相當的漫長，回顧當初自己跟董事長，兩人於1999年左右，都有想到要朝AI人工智慧技術來投入，而時至今日已經過了25個年頭，他也向大家宣布「我們果然成功做到了！」
梁次震表示，全球市場即將發生的這些變動，主要是因為有一位總統即將上任所致，而那位總統曾喊話「要讓美國再度強大！」外界也因此擔心他大刀闊斧的政策會帶來負面影響，不過他坦言，自己一直在努力思考，這麼多年來人類的歷史，從過去人與天相爭、一路到人與人之間的爭鬥，「我們也都成功一步一步地走了過來」，而自己認為在這種變動的局勢中，最重要的就是要用更快的速度去適應，才能夠確切的掌握住機會。
梁次震指出，面對全球的各種全新挑戰，而自己相信只要以更快的速度克服市場上發生的種種波動，就一定能繼續走下去，他直言「我們一路走了過來，就是要繼續往前看」，他相信，未來廣達團隊無論是10年、20年、還是100年，也都會繼續堅持努力下去，作為廣達人絕不會輕易放棄，團隊也將會繼續向前衝刺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言