川普1月20日上任！廣達梁次震：視作特別「挑戰」必須克服

代工大廠廣達（2382）2日舉辦旺年會活動，而董事長林百里也攜手副董事長梁次震現身同樂，面對美國總統當選人川普即1月20日將正式宣誓就職上任，梁次震坦言，今年國際環境還存有很多不確定的因素，雖然自己不知道20日後的局勢會發生什麼變動，但他將其視作一個特別的挑戰，「雖然到時候全世界一定會有一些轉變，但我們一定要盡快克服難關，持續掌握市場先機」。

梁次震指出，「過去一年來我們在各個方面的確都取得了很棒的成長，而近兩年團隊在AI大潮的帶動之下，也持續前行、拿下相當亮麗的成果」，梁次震直言，「AI領航之路」一路走過來相當的漫長，回顧當初自己跟董事長，兩人於1999年左右，都有想到要朝AI人工智慧技術來投入，而時至今日已經過了25個年頭，他也向大家宣布「我們果然成功做到了！」

梁次震表示，全球市場即將發生的這些變動，主要是因為有一位總統即將上任所致，而那位總統曾喊話「要讓美國再度強大！」外界也因此擔心他大刀闊斧的政策會帶來負面影響，不過他坦言，自己一直在努力思考，這麼多年來人類的歷史，從過去人與天相爭、一路到人與人之間的爭鬥，「我們也都成功一步一步地走了過來」，而自己認為在這種變動的局勢中，最重要的就是要用更快的速度去適應，才能夠確切的掌握住機會。