全球首發！微星27吋4K QD-OLED霸氣登場CES

MSI 微星（2377） 於CES 2025推出一系列全新電競顯示器，採用先進的AI驅動技術提升遊戲效能，搭載創新功能「AI Navigator」，並整合最新AI Menu功能表，將MSI AI設定調整功能簡化，讓玩家能輕鬆調整參數獲得最佳效能與絕佳的視覺清晰度。此次發表的產品展現了MSI在電競領域的創新實力，為全球玩家帶來無與倫比的使用體驗。

全球首款搭載DisplayPort 2.1a (UHBR20)「MPG 272URX QD-OLED顯示器」配置27吋4K 240Hz，採用EL Gen 3技術的五層串聯OLED面板，藉由全新材料組成可將效能提高30%。長時間使用仍可維持穩定效能，配備166 PPI的超高清晰度，不僅能完美呈現細緻文字，還能有效降低色差，重新定義日常視覺效果的標準。這款創新產品的卓越設計與性能，更榮獲CES 2025創新獎的高度肯定，充分展示MSI在顯示技術領域的領先地位。

同時，該顯示器支援G-SYNC Compatible功能，確保遊戲畫面更加流暢且無撕裂現象，並減少延遲，為未來硬體的相容性提供保障。無論是用於遊玩3A級遊戲大作還是高效能應用，「MPG 272URX QD-OLED」都能提供無與倫比的視覺效果與穩定效能，打造極致遊戲體驗。

針對廣大主流玩家，MSI全球首款27吋QHD 500Hz QD-OLED電競顯示器「MPG 272QR QD-OLED X50」，為遊戲體驗設立全新標竿。這款面板搭載DisplayPort 2.1a (UHBR20)技術，讓市面上所有主流遊戲的效能更上一層樓，結合驚人的畫面清晰度、超高速刷新率以及0.03ms GtG反應時間，讓玩家在暢玩競技類遊戲時能享受無與倫比的沉浸體驗。這款顯示器的優異效能表現獲得「VESA DisplayHDR True Black 500認證」與「VESA ClearMR 21000認證」，可呈現絕佳的色彩與亮度表現，以及清晰的動態視覺效果，提供更真實流暢的觀看體驗。

32吋4K 240Hz電競顯示器「MPG 322URX QD-OLED」配備先進的DisplayPort 2.1a (UHBR20)技術，是所有主機玩家必備的絕佳裝備，設計專為支援未來硬體而生，採用G-SYNC Compatible技術，確保遊戲畫面流暢無撕裂，並將輸入延遲降至最低。搭配4K解析度、240Hz更新率以及超快的0.03 ms GtG反應時間，無論是電影般質感畫面的RPG遊戲還是快節奏的動作遊戲，都能呈現完美的視覺效果與流暢的遊戲畫面。卓越的設計與強大功能，為玩家打造全方位的沉浸式遊戲體驗，重新定義次世代電競標準。