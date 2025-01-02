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廣達旺年會 林百里：2025維持AI第一名的地位

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
廣達2025「AI領航，廣達天下」旺年會，副董事長梁次震致詞。記者林俊良／攝影
廣達2025「AI領航，廣達天下」旺年會，副董事長梁次震致詞。記者林俊良／攝影

廣達今天舉行舉行2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里致詞對員工表示：「廣達又成為第一啦，2024年的廣達在人工智慧（AI）成績是第一名，雖然是不好意思，但還是要講出來，因為都是你們的功勞」，廣達去年的業績破紀錄，旺年會人數1萬多人也破紀錄。

林百里說，2025年是一個禧年，每逢25就是一個禧，是禧年的開始，廣達有非常好的機會，主要是AI浪潮來襲，廣達在去年研發、辛苦一年的成果，今年就要出產了（GB200），而且是全壘打。

他強調，2025年會是一個高成長的一年，所以說AI領航，廣達從2016年就開發AI，已經有八年了，是八年寒窗磨一劍，今年終於要產出了，今年會高成長。今年應該也第一名，是「天下的廣達，廣達的天下」。他說，希望大家今年打起精神、更努力、更加創新，配合行銷、製造，一起努力。

廣達今天舉行舉行2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里（中右）、副董事長梁次震（中左），一同進場。記者林俊良／攝影
廣達今天舉行舉行2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里（中右）、副董事長梁次震（中左），一同進場。記者林俊良／攝影
廣達今天舉行舉行2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里（右二）、副董事長梁次震（左二），一同進場。記者林俊良／攝影
廣達今天舉行舉行2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里（右二）、副董事長梁次震（左二），一同進場。記者林俊良／攝影
廣達2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里致詞對員工表示：「廣達又成為第一啦，2024年的廣達在人工智慧（AI）成績是第一名，雖然是不好意思，但還是要講出來，因為都是你們的功勞」。記者林俊良／攝影
廣達2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里致詞對員工表示：「廣達又成為第一啦，2024年的廣達在人工智慧（AI）成績是第一名，雖然是不好意思，但還是要講出來，因為都是你們的功勞」。記者林俊良／攝影

AI 廣達 旺年會

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