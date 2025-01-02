廣達旺年會 林百里：2025維持AI第一名的地位

廣達今天舉行舉行2025「AI領航，廣達天下」旺年會，董事長林百里致詞對員工表示：「廣達又成為第一啦，2024年的廣達在人工智慧（AI）成績是第一名，雖然是不好意思，但還是要講出來，因為都是你們的功勞」，廣達去年的業績破紀錄，旺年會人數1萬多人也破紀錄。

林百里說，2025年是一個禧年，每逢25就是一個禧，是禧年的開始，廣達有非常好的機會，主要是AI浪潮來襲，廣達在去年研發、辛苦一年的成果，今年就要出產了（GB200），而且是全壘打。